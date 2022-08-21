نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم اليوم 21 ولفترة محدودة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لحضراتكم اليوم الكتالوج الأسبوعي لعروض العثيم الأسبوعية بداية من يوم الثلاثاء 16 أغسطس وحتى نفاذ الكميات في جميع الفروع، حيث من الممكن تجديد العروض حتى نهاية شهر أغسطس إن لم تنفذ الكميات، كما يمكنكم الطلب والإستفسار أونلاين أو من خلال الخط الساخن لمعرفة تفاصيل أكثر عن المنتجات المتوفرة، ويمكنكم شحن كل ما تحتاجونه حتى باب المنزل في أقل وقت، حيث يمكنكم إيجاد كل ما تحتاجونه من مستلزمات في كافة أقسام الماركت المختلفة بأقل سعر وأعلى جودة، تابعوا باقي المقالة لمعرفة تفاصيل أكثر…..

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

توجد بفروع العثيم هايبر ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار مشروبات ساخنة مختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر شاي ليبتون الأخضر، وخصم آخر منهم على سعر شراب الفواكه المشكلة من الربيع، وعروض أخرى بالفروع على أسعار نكتار الربيع بالبرتقال، وعلى سعر شاي ليبتون الأحمر، وشاي ليبتون الفرط، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار صلصة الصويا الحلوة من إندوفولد، وعلى سعر تونا ألوها الخفيفة، وأرز العائلة البسمتي الأبيض بالحجم الكبير، وخصومات أخرى على أسعار أرز الوليمة مزة البسمتي.

تنزيلات خاصة اليوم 21 أغسطس 2022 بالفروع

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim حتى نفاذ الكميات: عرض على سعر مكرونة قودي بأشكالها المختلفة، وتنزيلات أخرى على أسعار ورق العنب من قودي، وعلى سعر ورق العنب المحشي من قودي بدبس الرمان، وتنزيل آخر منهم على سعر طحينة قودي، ومشروم قودي المقطع، وغيرهم من خصومات على أسعار عبوات كاتشب قودي بالطماطم، وخصم آخر منهم على سعر حليب نستله المركز السائل، وعلى سعر حليب نستله المركز السائل، وتخفيض على سعر كورن فليكس الشكولاتة من نسكويك، وتخفيض آخر منهم على سعر مايونيز قودي.

تخفيضات أخرى من العثيم السعودية لفترة محدودة

توجد بفروع العثيم أيضاً بحانب العروض السابقة: عرض على سعر القهوة الكلاسيكية من نسكافيه، وخصم آخر على سعر حليب نيدو المدعم البودرة، وكورن فليكس كونتري ويلز، كما بالفروع خصومات أخرى على منتجات منوعة.