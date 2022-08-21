التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتب 8000 جنيه – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مدير مشروع إدارة منشات
اسم الشركة هلبر
مقر العمل المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 10-15 سنة خبرة
رخصة القيادة يشترط – درجة أولى
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 40 – 50 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 7000 – 8000 جنيه مصري
فني تيار خفيف
اسم الشركة مؤسسة الغد
مقر العمل الهرم – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-سنتان خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 21 – 30 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط)
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
– فني خبرة في اعمال التيار الخفيف من اعمال انذار الحريق والسرقة
-صيانه وتركيبات
– خبرة من سنه الى سنتين
– العمل من السبت الي الخميس.
– ساعات العمل: من 9 صباحآ الي 5 مساءً.
– الالتزام بمواعيد الانترفيو والجديه
-المرتبات حسب الخبره وتحدد بالمقابله