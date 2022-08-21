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التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف التخصصات بمرتب 8000 جنيه – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

 

مدير مشروع إدارة منشات

 

اسم الشركة هلبر
مقر العمل المعادى – القاهرة
العمالة المطلوبة 1

 

مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 10-‎15 سنة خبرة
رخصة القيادة يشترط – درجة أولى
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 40 – 50 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 7000 – 8000 جنيه مصري

فني تيار خفيف

اسم الشركة مؤسسة الغد
مقر العمل الهرم – الجيزة
العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة-‎سنتان خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية لا يشترط
السن المطلوب 21 – 30 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط)
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط

– فني خبرة في اعمال التيار الخفيف من اعمال انذار الحريق والسرقة
-صيانه وتركيبات
– خبرة من سنه الى سنتين
– العمل من السبت الي الخميس.
– ساعات العمل: من 9 صباحآ الي 5 مساءً.
– الالتزام بمواعيد الانترفيو  والجديه
-المرتبات حسب الخبره وتحدد بالمقابله

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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