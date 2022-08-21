طريقة عمل بطاطس فريسكاس.. قولي للي في المحلات باي باي

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طريقة عمل بطاطس فريسكاس

رياض - احمد صلاح - ننصحك بتجريبكطبق مقبلات جانبي، على طريقة محلات الوجبات السريعة المتخصصة بها، مع العلم أن الكمية التي سنضع وصفتها بين يديك تكفي لخمسة أشخاص، تتطلب منك خمس عشرة دقيقة لإعدادها في كافة المراحل، لكن يجب تناول كمية لا تتجاوز حجم قبضة اليد، تجنبًا لزيادة السعرات الحرارية عن الاحتياج اليومي المحدد.

عليك التقيد بكمية المقادير المطلوبة في هذه الوصفة، وذلك باستخدام أدوات المقاس خاصة بالنسبة لوزن حبات البطاطس وكربونات الصوديوم، تقريبيا إن كل واحد كيلو من البطاطس المقشرة يحتاج عشرة غرامات من الكربونات أي ما يعادل ملعقة طعام ممسوحة هذا بالنسبة للكربونات، أما بخصوص النشاء فيجب ايضا استعمال عشرة غرامات لكل واحد كيلو من البطاطس، أما باقي البهارات التي سنذكرها ترجع حسب الرغبة لك.

مكونات عمل بطاطس فريسكاس

كيلو بطاطس خاصة بالقلي

كوب طحين

ظرف كربونات الصوديوم

ملعقة ممسوحة نشاء الذرة

ملح، بابريكا مدخنة، كمون وكزبرة

زيت للقلي

ربع كوب ماء بارد

طريقة تحضير بطاطس فريسكاس

بعد سلق البطاطس جيدا نتركها تبرد على قماشة مطبخ نظيفة

نضيف إليها التوابل والمواد الجافة والماء

نتركها تتجانس ثم نفردها غلى طبقة متساوية

نقطعها إلى أصابع ونقليها في زيت غزير على حرارة عالية

بالهناء والشفاء.