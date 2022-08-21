شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market متجدد بإستمرار حصريًا من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu متجدد بإستمرار

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت متاحة بأقوى التخفيضات الحصرية بأجدد عروض اللولو هايبر ماركت lulu hyper market بمناسبة العام الهجري الجديد من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu ، والتي تشمل العديد من الأجهزة الإلكترونية، والأغذية، والمفروشات، مع الأدوات المنزلية الأساسية في كل بيت.

حيث يقدمها لكم متجر هايبر لولو ماركت بأسعار في متناول كافة الطبقات الإجتماعية، والتي تتيحها لكم من خلال كافة الفروع الخاصة بها، والتي تجدوها منتشرة داخل كل محافظات ومدن المملكة العربية السعودية، وهذا كله بخصم كبير جدًا متاح حصريًا لفترة محدودة لكل عملاء المملكة فقط، فانتهزوا الفرصة قبل إنتعاء التخفيضات.

عروض لولو هايبر ماركت lulu hyper market بمناسبة العام الجديد من هايبر لولو ماركت اون لاين lulu

عروض لولو الرياض تتيح لكم الكثيرمن الخصومات الحصرية لعملاء المملكة العربية السعودية، والتي تقدمها لكم بمناسبة بدء العام الجديد 2022، وهذا يضم الأغذية من اللحوم والسلع التموينية، بالإضافة إلى الإلكترونيات من الجوالات والتابلت وأجهزة اللاب توب، مع العديد من مستلزمات المنزل والطفل والمنسوجات.

كما طرحت لولو هايبر ماركت أيضًا العديد من المننتجات الأساسية لكل أم وربة منزل، والتي لا يمكن ان تستغنى عنها، وهذا إستعدادًا لإقتراب يوم عيد الأم، كما أنه أوشك شهر رمضان المبارك على ان يبدأ، ولهذا زادت لولو هايبر ماركت مما تقدمه من خصومات وتخفيضات على أسعار كل معروضاتها إحتفالًا منها بكل تلك المناسبات.

تخفيضات لولو هايبر ماركت الجديدة

حقيبة مدرسية سحب تأتي برسم شخصية إيفا ثري دي متنوعة بتصميم ثلاثي الأبعاد، متاحة بسعر 54 ريال سعودي بدل من 109 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

صندوق لحفظ الساندوتشات والأغذية للأطفال، يأتي برسومات شخصيات متنوعة متاح بسعر 5 ريال سعودي بدل من 12 ريال سعودي، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض لولو هايبر ماركت الجديدة

عرض مميز على سعر جهاز قطاعة سريعة 3 في 1 من شيفلين، والتي تأتي مع غطاء خاص، وهي بسعة 800 مل، تجدوها الآن بسعر خاص لمدة محددة في فروع لولو هايبر ماركت السعودية بسعر 19 ريال سعودي بدل من 39 ريال سعودي، مع خصم فوري بملغ 20 ريال سعودي.

عروض هايبر لولو الرياض

لابتوب ايكون نوت بوك قابل للتحويل مع شاشة بمقاس 11.6 بوصة، متاح بسعر 799 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، مع خصم مبلغ 300 ريال سعودي.

تابلت ايكون للأطفال مع شاشة بمقاس 7 بوصة، متاح بسعر 249 ريال سعودي بدل من 299 ريال سعودي، مع خصم مبلغ 50 ريال سعودي.

لولوهايبر السعودية

تابلت ايكون للأطفال مع شاشة بمقاس 10.1 بوصة، متاح بسعر 399 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 599 ريال سعودي.

ميكروفون من يونيفيرسال، والذي يدعم تقنية البلوتوث اللاسلكية، يأتي مع مكبر صوت، متاح بسعر لفترة محدودة 29 ريال سعودي بدل من 49 ريال سعودي، مع خصم مبلغ 20 ريال سعودي.

لولو مول

تخفيض مميز لفترة محدودة على سعر شاشة تليفزيون من أيكون مقاس 40 بوصة ليد ال اي دي، مدمج بها منفذ لكابل اتش دي ام اي، والشاشة متاحة بسعر موفر جدًا 599 ريال سعودي بدل من 999 ريال سعودي، مع خصم مبلغ 400 ريال سعودي، والشاشة تأتي لكم مع حامل للتفاز هدية مجانية.

عرض رائع مقدم من لولو على سعر شاشة تليفزيون ذكية من أيكون مقاس 32 بوصة ليد ال اي دي، مدمج بها منفذ لكابل اتش دي ام اي، والشاشة متاحة بسعر موفر جدًا 399 ريال سعودي بدل من 699 ريال سعودي، مع خصم مبلغ 300 ريال سعودي، والشاشة تأتي لكم مع حامل للتفاز هدية مجانية.

هايبر لولو lulu

خصم كبير من لولو ماركت على سعر شاشة تليفزيون ذكية من أيكون مقاس 32 بوصة ليد ال اي دي، مدمج بها منفذ لكابل اتش دي ام اي، والشاشة متاحة بسعر موفر جدًا 499 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي، مع خصم مبلغ 300 ريال سعودي، والشاشة تأتي لكم مع حامل للتفاز هدية مجانية.

عروض لولو

تتميز عروض لولو جدة بضمها لعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية الذكية، مثل الشاشات، والأجهزة الصوتية، ناهيك عما تضمه في فروعها من أجهزة جوال بأحدث إصداراتها، والتي يكثر الإقبال على طلبها في كل متاجر السعودية الكبرى، كل هذا نعرضه لكم بالأسعار الجديدة المعلنة حاليًا داخل المملكة.

حيث تجدون في التالي أرخص الأسعار لأجهزة الشاشات الحديثة، والتي تتسم بتقنيتها الذكية من نظام تشغيل مميز وجودة عالية تقدم أوضح صورة لمشاهدة ممتعة،مع أجهزة لابتوب تعد الأكثر تطورًا، بجانب الكثير من الملحقات الإلكترونية بأنواع وماركات مختلفة، والاي تتوافق مع الكثير من الأجهزة الذكية، مثل السماعات اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث.

lulu

جوال هونر 50 4 جي honer 50 4g ، بسعة لذاكرة التخزين الداخلية قدرها 128 جيجا بايت، مع ذاكرة إضافية للرام، بسعر 999 ريال سعودي.

جوال سامسونج زد فولد 3 5 جي samsung galaxy z fold3 5g ، بسعة لذاكرة التخزين الداخلية قدرها 256 جيجا بايت، مع ذاكرة إضافية للرام، بسعر 6499 ريال سعودي بدل من 6799 ريال سعودي.

هايبر لولو

جوال سامسونج جالاكسي فليب 3 5 جي samsung galaxy flip3 5g ، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 256 جيجا بايت، بسعر 3599 ريال سعودي فقط، بدل من 3999 ريال سعودي.

تابلت سامسونج تاب ايه ايه 7 لايت samsung tab a7 lite ، بشاشة مقاس 8.7 بوصة، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 32 جيجا بايت، بسعر 629 ريال سعودي فقط، بدل من 699 ريال سعودي.

لولو هايبر

لابتوب اتش بي انتل سيليريون hp ، بشاشة مقاس 14 بوصة، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 64 جيجا بايت و 4 جيجا بايت للرام، بسعر 1199 ريال سعودي فقط، بدل من 1249 ريال سعودي.

لابتوب ايسر 2 في واحد انتل كور 5، بشاشة مقاس 14 بوصة، يأتي مع مساحة للذاكرة الداخلية سعتها 256 جيجا بايت و 8 جيجا بايت للرام، بسعر 2899 ريال سعودي فقط، بدل من 2999 ريال سعودي.

لولو ماركت اون لاين

شاشة ايكون تليفزيون ذكي ال اي دي بمقاس 32 بوصة، تعمل بتقنية الواي فاي اللاسلكية الذكية، كما تدعم الشاشة تشغبل نتفليكس، الشاشة متاحة بسعر 599 ريال سعودي فقط، بدل من 799 ريال سعودي.

شاشة ال جي تليفزيون ذكي او ال اي دي بمقاس 65 بوصة، تعمل بتقنية الواي فاي اللاسلكية الذكية، الشاشة متاحة بسعر 7999 ريال سعودي فقط، بدل من 20999 ريال سعودي.

اجهزة لولو الجديدة

عرض على ثلاجة من بناسونك مقاس 18.06 قدم مربع، بسعر 2699 ريال سعودي فقط، بدل من 3355 ريال سعودي.

خصم على مدفأة من ايكون، بسعر 299 ريال سعودي فقط، بدل من 419 ريال سعودي.

تخفيض كبير على مكنسة كهربائية من بيسل تعمل بقوة 2000 واط، بسعر 399 ريال سعودي فقط، بدل من 599 ريال سعودي.

اسعار لولو هايبر

جهاز قياس الحرارة من بيركوم، متاح بسعر 65 ريال سعودي فقط، بدل من 149 ريال سعودي.

شاحن متنقل من قوى بسعة 10000 مللي أمبير، متاح بسعر 49 ريال سعودي فقط، بدل من 99 ريال سعودي.

ابل ايربودز برو 2021، متاح باللون الأبيض بسعر 899 ريال سعودي فقط، بدل من 1129 ريال سعودي.

خصومات لولو هايبر ماركت

اسورة هواوي متحدثة ذكية، متاحة بسعر 499 ريال سعودي فقط، بدل من 699 ريال سعودي.

تلفزيون ايكون بمقاس 32 بوصة، شاشة ذكية ال اي دي، متاحة بسعر 599 ريال سعودي فقط، بدل من 799 ريال سعودي.

تلفزيون ال جي بمقاس 65 بوصة، شاشة ذكية ال اي دي، متاحة بسعر 7999 ريال سعودي فقط، بدل من 20999 ريال سعودي.

خصومات الأجهزة الإلكترونية من لولو

خصم كبير من لولو هايبر ماركت على سعر سماعة ساوند بار من ال جي lg، تعمل من خلال تقنية البلوتوث اللاسلكية المتطورة، مع جهاز مكبر صوت لاسلكي، والسماعة تعمل بقوة 30 واط، ومتاح منها كمية محدودة بسعر مخفض جدًا 599 ريال سعودي فقط، بدل من 1299 ريال سعودي.

عروض لولو الكتالوج الجديد

سجادة شاطيء من ريلاكس بمقاس 153×198 سم، متاحة بكمية محدودة بسعر مغري 30 ريال سعودي فقط، بدل من 45 ريال سعودي.

كرسي للتخييم من ريلاكس، متاح بسعر خاص 75 ريال سعودي فقط، بدل من 131 ريال سعودي.

شواية ريلاكس اكس، متاحة حصريًا بسعر مخفض 79 ريال سعودي فقط، بدل من 109 ريال سعودي.

كتالوج جديد من ساكو

تحتوي التخفيضات في الصور التالية على أسعار مستلزمات الأطفال، من ألعاب لطيفة ذات مظهر طفولي بسعر مناسب للوالدين، هذا بجانب أسعار الأحذية الرياضية عالية الجودة، والتي تناسب رياضات مختلفة، ومتوفر منها مقاسات تناسب كافة الأجيال من الإناث والذكور، حيث تم تصميمها بتقنية متطورة تعمل على الحفاظ على راحة الأرجل أثناء ممارسة رياضتي المشي والركض.

دمية أطفال مع الأكسسوارات، متاحة بسعر حصري 69 ريال سعودي فقط، بدل من 129 ريال سعودي.

بازوكا مسدس فقاعات، متاح بسعر مخفض جدًا 89 ريال سعودي فقط، بدل من 129 ريال سعودي.

أحذية رياضية متنوعة رجالية ونسائية من لوتو، متاح بسعر خاص من لولو 130 ريال سعودي فقط، بدل من 285 ريال سعودي.

lulu hyper market

مستلزمات المطبخ والمنزل هي من الأساسيات التي توفرها فروع لولو ماركت اون لاين باسعار مخفضة جدًا، والتي تضم الأواني، والمفروشات، ومستلزمات غسيل الملابس، والتنظيف، والعناية بالبشرة والجسم، والأسعار مفاجأة لكم في التخفيضات الحصرية، حيث تضم أسعار مدهشة نعرضها لكم في التالي.

كما نعرض عليكم كل خصومات لولو هايبر ماركت على شراشف السرير والملايات بخامات عالية الجودة، كما أنه متاح منها نقوشات عديدة، لتجدون كل ما يناسب إحتياجاتهم، حتى لا يؤثر هذا على اسعار المفروشات في المنزل، وهذا بالطبع يسري على سعر القلايات والأواني الخاصة بالمطبخ، مع مختلف أدوات المائدة وأطقم المشروبات.

هايبر لولو ماركت

معجون أسنان من كولجيت بحجم 120 مللي، حبتين، بسعر خاص 8.95 ريال سعودي، بدل من 12.95 ريال سعودي.

خصم على لوشن للجسم من فازلين بحجم 725 مللي، بسعر مميز 22.95 ريال سعودي، بدل من 39.75 ريال سعودي.

عطر رجالي من ون مان شو بحجم 100 مللي، بسعر مخفض من لولو 29.95 ريال سعودي، بدل من 48.35 ريال سعودي.

لولو ماركت

سائل غسيل صحون من فيري بلس بحجم 800 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدل من 16.50 ريال سعودي.

مناديل وجه طبقتين من اونو بعدد 140 منديل × 10، بسعر 19.95 ريال سعودي، بدل من 28.55 ريال سعودي.

شامبو بانتين بحجم 600 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي، بدل من 27.45 ريال سعودي.

بلسم بانتين بحجم 540 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي، بدل من 27.45 ريال سعودي.

لولو ماركت السعودية

مناديل وجه طبقتين من شركة اونو بعدد 140 منديل × 10، بسعر 18.95 ريال سعودي، بدل من 28.55 ريال سعودي.

خصم على سائل غسيل صحون من فيري بلس بحجم 800 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدل من 16.50 ريال سعودي.

مسحوق غسيل من شركة برسيل، الوزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي، بدل من 31 ريال سعودي.

تخفيضات لولو ماركت

شوفان أبيض من لولو في برطمان بلاستيك، الوزن 1 كيلو جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدل من 14.95 ريال سعودي.

سمن بقري صافي من لولو، بحجم 200 مللي، بسعر 8.95 ريال سعودي، بدل من 12.95 ريال سعودي.

حبتين من زيت كانولا من لولو ، حجم العبوة 1.5 لتر، بسعر 31.50 ريال سعودي، بدل من 3.95 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية

طقم أطباق عشاء من هوم مصنوع من السيراميك، بسعر 49 ريال سعودي بدل من 99 ريال سعودي.

طقم مقالي من بريستيج، مكون من عدد 3 حبات، بسعر 99 ريال سعودي بدل من 145 ريال سعودي.

طقم قدور للطبخ من بلاك ستون، مكون من عدد 6 حبات، بسعر 129 ريال سعودي بدل من 285 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر لولو

عرض مثالي على سعر لنبة ليد من فيليبس بعدد 3 حبات، تعمل بقوة 9 واط، بسعر مخفض جدًا 20 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي.

تخفيض كبير على سعر ترمس لحفظ السوائل من روت بانكت بسعة 500 مللي، بسعر خاص 45 ريال سعودي بدل من 56 ريال سعودي.

تخفيضات لولو هايبر ماركت في السعودية

عرض لا يفوت على سعر طقم لحاف كينج من مابل ليف مكون من عدد 9 قطع، متاح بسعر 369 ريال سعودي بدل من 549 ريال سعودي.

خصم مميز على سعر طقم شرشف مقاوم للماء من مابل ليف بمقاس 100×200 سم، متاح بسعر مخفض من لولو هايبر ماركت 54 ريال سعودي بدل من 74 ريال سعودي.

سعر لولو لمستلزمات المنزل

متاح في فروع لولو هايبر ماركت عرض على سعر غطاء سرير كامل من برافو، والذي يأتي مع عدد 2 غطاء للوسادتين، متاح بسعر 45 ريال سعودي بدل من 72 ريال سعودي.

سجادة حمام من بارباريلا بمقاس 50×80 سم، مقاومة للحراثيم، متاحة بالفروع بلونين، وتجدوها بسعر 20 ريال سعودي بدل من 42 ريال سعودي.

اسعار متجر لولوهايبر

منشفة للوجه من بارباريلا بمقاس 33×33 سم، مقاومة للحراثيم، متاحة بالفروع بألوان متنوعة، وتجدوها بسعر 5.50 ريال سعودي بدل من 7 ريال سعودي.

خصم على طقم بطانية من مورا أسبانية الصنع مذدوجة الطبقات، مكون من عدد 4 قطع، وتأتي بتصميم على شكل 3 دي، وتجدوها بسعر 849 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي.

وبهذا يتضح لنا أن إهتمام متجر لولو هايبر ماركت لا تنحصر فقط على الأغذية أو الأجهزة المنزلية، بل توسعت لتشمل كافة إحتياجات المنزل من منسوجات ومفروشات مطلوبة داخل المملكة العربية السعودية، فيوجد لديه أجود أنواع الشراشف بألوان مميزة، مع أطقم لحاف كاملة مكونة من اكثر من قطعة تناسب كل المقاسات.

لولو هايبر ماركت

المأكولات والأغذية هي من الأساسيات التي نحتاج إليها عند التسوق، حيث لا يمكن ألا يحتاج المنزل للأطعمة والسلع التموينية الأساسية، وهذا ما يقدمه لكم لولو هايبر ماركت بأسعار لا تقبل المنافسة، حيث تجدون في التالي أسعار اللحوم، والدجاج، والأسماك، والخضراوات، والفاكهة، وغيرهم الكثير من أطعمة الأفطار والمقبلات.

لولو ماركت lulu

كيلو سمك التونا بسعر 11.90 ريال سعودي بدل من 17.90 ريال سعودي.

كيلو سمك شيري حجم وسط بسعر 21.90 ريال سعودي بدل من 34.90 ريال سعودي.

كيلو لحم كولومبي مبرد مقطع مكعبات بسعر 24.90 ريال سعودي بدل من 33.90 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم نيوزلاندي كامل مقطع مكعبات بسعر 46.90 ريال سعودي بدل من 69.90 ريال سعودي.

عروض لولو الرياض

العريش زينج ستريبس الدجاج أو فيليه بوزن 700 جرام، بسعر 17.25 ريال سعودي بدل من 32.95 ريال سعودي.

افخاذ الدجاج من شركة ساديا بوزن 900 جرام، بسعر مخفض وحصري من ساكو، 6.95 ريال سعودي بدل من 17.55 ريال سعودي.

لامب ويسترن بطاطس مقلية بوزن 2.5 كيلو جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي بدل من 25.05 ريال سعودي.

عروض لولو جدة

كيلو لحم ربع لحم عجل هندي بسعر 31.90 ريال سعودي بدل من 39.90 ريال سعودي.

كيلو جزر سعودي بسعر خاص جدًا 2.95 ريال سعودي بدل من 4.95 ريال سعودي.

كيلو برتقال نيفل مصري بسعر 2.95 ريال سعودي بدل من 4.95 ريال سعودي.

كيلو تفاح ذهبي صربي بسعر 4.65 ريال سعودي بدل من 7.95 ريال سعودي.

عروض اللولو هايبر ماركت

كيلو جبنة إنجليزية خفيفة بيضاء أو كيلو جبنة ملونة بسعر 33.90 ريال سعودي بدل من 41.90 ريال سعودي.

كيلو زيتون أخضر شرائح أسباني بسعر مخفض من لولو هايبر ماركت 13.90 ريال سعودي بدل من 19.90 ريال سعودي.

كيلو صدر ديك رومي مدخن من النعمة بسعر 59.90 ريال سعودي بدل من 79.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر لولو

عرض على كاجو مشوي بالقشرة من الجميل، بوزن 500 جرام، متاح بسعر 24.90 ريال سعودي بدل من 33.95 ريال سعودي.

خصم مميز على كيلو لوز ذهبي أمريكي، متاح بسعر 32.90 ريال سعودي بدل من 54.90 ريال سعودي.

تخفيض على كيلو تمور مجدول جامبو، متاح بسعر 22.90 ريال سعودي بدل من 39.90 ريال سعودي.

لولوهايبر

تخفيضات مميزة على سعر كيلو سمك مجفف حار، متاح بسعر 39.90 ريال سعودي.

خصم حصري على سعر مافن باللوز بعدد 6 قطع، متاح بسعر 8.90 ريال سعودي.

خصومات كبيرة على سعر برياني الدجاج حيدر ابادي، متاح بسعر 18.90 ريال سعودي.

عرض موفر على سعر بريازو رول الدجاج بعدد 4 قطع، متاح بسعر 8.90 ريال سعودي.

قدمنا لكم كل الجديد من التخفيضات التي تقدمها لولو هايبر ماركت السعودية بأسعار مدهشة، والتي أطلقتها لكم بمناسبة إحتفالات العام الهجري الجديد، حيث تتنافس كل المتاجر دائمًا في تقديم أفضل ما لديها من منتجات بأرخص سعر ممكن، مما يقوم بجذب أكبر عدد من العملاء لهم، وانتظرونا مع جديد التخفيضات التي نعرضها لكم يوميًا.

حيث نحرص دائمًا على سرد كل التخفيضات الجديدة التي تطلقها مختلف المتاجر في داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتسابق دائمًا في طرح أفضل ما لديها من تخفيضات تتناسب مع كل المناسبات التي يتم الإحتفال بها داخل المملكة، ولذا نأتي لكم بها يوميًا من خلال موقعنا الرسمي، فتابعونا ختى لا يقوتكم أيٍ منها.