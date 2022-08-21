شوف عروض الويكوند متوفرة لمدة ثلاث أيام فقط وعروض الأسبوع من أسواق العثيم

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عروض الويكوند متوفرة لمدة ثلاث أيام فقط من أسواق العثيم، وبمناسبة العودة للمدارس، تقدم مجموعة متنوعة من حقائب المدرسة، وعروض البقالة والسلع التمونية، وتوفر أضخم العروض المختارة حيث نقدم لكم أيضاً عروض الأسبوع الحصرية التي تتمتع بالكثير من الأشكال الرائعة والمختلفة من أدوات المطبخ المتنوعة والجذابة والأجهزة الكهربائية والأليكترونية، تابعوا معانا بهذا المقال أخر العروض التي تقدمها لكم أسواق عبد الله العثيم. استمتعوا بأحدث تخفيضات العثيم اليوم السبت 20-8-2022 الموافق 22-1-1444. عروض الويكوند متوفرة لمدة ثلاث أيام فقط وعروض الأسبوع من أسواق العثيم حليب متنوع ناداك كابتن بالشوكولاتة 18 × 185 مل، بسعر الكرتونة 25.00 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

ويفر تايم اوت شوكولاتة، سعر العلبة 13.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

علبة شوكولاتة نوتلا، بوزن 400 جرام، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 22.50 ريال.

رابطة مياه بيرين 6 × 1.5 لتر، بسعر 5.25 ريال بدلاً من 10.50 ريال. شنطة مدرسية يارا جون ظهر مقاس 16، بسعر 50.00 ريال بدلاً من 70 ريال.

شنطة مدرسية يارا جون ظهر مقاس 18، بسعر 65.00 ريال بدلاً من 80.00 ريال.

شنطة سكاي بافز فيجو ظهر منوع، مقاس 17، بسعر 45.00 ريال بدلاً 65.00 ريال. منظف سوبر جل فلاش 2 كيلو + 15% زيادة، بسعر 9.50 ريال بدلاً 19.00 ريال.

غلاية ماء كينوود، سعة 1.7 لتر، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 149.00 ريال.

سخان ساندوتش أي تي سي، بسعر 55.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

ترمس ديفا 2 × 1 لتر، بسعر 69.95 ريال بدلاً من 95.00 ريال. عروض الأدوات المنزلية المطبخية الأسبوعية من أسواق العثيم قدر ضغط السيف اليوم، سعة 9 لتر، بسعر 130.00 ريال بدلاً من 189.00 ريال.

حافظة طعام أكسيس 3 حبات، بسعر 45.00 ريال بدلاً من 64.95 ريال.

طقم صواني فرن 3 قطع، مستر كوك جرانيت، بسعر 70.00 ريال بدلاً من 90.00 ريال.

طقم طبخ هوم واي، 8 قطع، بسعر 130.00 ريال بدلاً من 185.00 ريال. أجهزة كهربائية منزلية معمرة من أسواق العثيم ميكرويف كليك أون، سعة 20 لتر، بسعر 259.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال.

مكواة فليبس جاف، بسعر 59.00 ريال بدلاً من 99.00 ريال.

صانعة قهوة أي تي سي، بسعر 94.00 ريال بدلاً من 119.00 ريال.

صانع طعام كينوود، بسعر 224.00 رسال بدلاً من 349.00 ريال.

خبازة كهربائية السيف، بسعر 194.00 ريال بدلاً من 249.00 ريال.

مضرب بيض كينوود، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 115.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض الويكوند متوفرة لمدة ثلاث أيام فقط وعروض الأسبوع من أسواق العثيم - ثقفني

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