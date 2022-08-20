شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10أيام خصم يصل ل 60% تسوق بسرعة الآن

عروض بنده الأسبوعية نجد أن بندة من أشهر المتاجر في المملكة العربية السعودية حيث نجد أنه يطلق اسم بنده على اسماء الهايبر الكبيرة وأيضا السوبر ماركت الصغيرة وتقوم تلك المتاجر ببيع جميع المواد الغذائية المستهلكة مثل الارز والمكرونة والعصائر والمعلبات بأسعار مخفضة ونجد أنه لم يقتصر الامر على ذلك بل يتم بيع جميع الأجهزة الكهربائية بأرخص الأسعار وسوف نوضح تلك العروض والتخفيضات من خلال هذا المقال.

عروض بندة اليوم

تقام العروض داخل أسواق بندة بشكل مستمر كل ثلاثة أيام وقد بدأت عروض هذا الاسبوع من اليوم ١٤/٨/٢٠٢٢ وتستمر لمدة ثلاثة أيام وسوف نوضح تلك العروض من خلال النقاط التالية..

بمبرز بيبي جوي يباع بسعر ٦٩ بدلا من ٧٥ ريال سعودي.

حفاضات مخصصة للنوم تباع بسعر ٦٠ بدلا من ٨٨ ريال سعودي.

حفاضات بمبرز بسعر ٦٥ ريال بدلا ٨٥ ريال سعودي.

لحم تونة ٤ علب بسعر ١٠ ريال بدلا من ١٥ ريال سعودي.

زيت زيتون ممتاز ٢ عبوة بسعر ٢٨ بدلا من ٥٥ ريال سعودي.

علبة نوتيلا ١٠٠٠ جرام بسعر ٣٠ ريال بدلا من ٤١ ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم