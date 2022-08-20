شوف عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات والساعات الذكية خصومات خيالية

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عروض المكيفات والشاشات والساعات الذكية اكسترا الكبرى خصومات خيالية، تتضمن عروض اكسترا خصومات المكيفات، الثلاجات، الشاشات والساعات الذكية، يتوفر ضمن عرض خاص كلاسيك مكيف جداري 22600 وحدة حار بارد بسعر 5549 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 266 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على المكيفات : يتوفر ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى جنرال مكيف جداري 19000 وحدة حار بارد بسعر 4579 ريال بدلاً من 5719 ريال خصم 20%، وإستبدال الكاش بتقسيط ودفع 219 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 449 ريال.

يتوفر ال جي مكيف 18000 وحدة بارد بسعر 3179 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 152 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال. عروض الثلاجات اكسترا الكبرى تتضمن عروض الصيف خصومات على الثلاجات : يتوفر هاير ثلاجة باب جانب باب سعة 504 لتر 17.8 قدم باللون الرمادي بسعر 3399 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات ال جي ثلاجة باب جانب باب 22.8 قدم باللون الفضي بسعر 5599 ريال بدلاً من 9399 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 268 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على السخان الكهربائي : يتوفر ضمن عروض ااكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية برنسيس سخان كهربائي بقوة 2800 وات و 1400 وات بسعر 459 ريال بدلاً من 549 ريال خصم 16%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر جنرال اليكتريك موقد كهربائي حجم 30 بوصة 4 عيون باللون الأبيض بسعر 2999 ريال بدلاً من 4199 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات على الشاشات الذكية : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى كلاس برو تلفزيون أندرويد 50 بوصة فائق الوضوح بسعر 1549 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 75 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

يتوفر تي سي ال تلفزيون سمارت 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 1799 ريال بدلاً من 2759 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الساعات الذكية اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض على الساعات الذكية : يتوفر ضمن عروض الساعات الذكية هواوي ساعة جي تي 3 مع سوار معدني ذهبي 42 مم بسعر 1099 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هواوي ساعة جي تي رنر 46 ملم باللون الأسود بسعر 899 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 43 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 189 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات والساعات الذكية خصومات خيالية - ثقفني

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