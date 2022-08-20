شوف عروض لولو على الجوالات واكسسوارات الهواتف الذكية

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عروض لولو من أكثر العروض المميزة لمحلات الهايبر ماركت، ولا شك أن الهواتف الذكية واكسسوارات الجوال من الأشياء التي لا غنى عنها في عصرنا الحالي، ويقدر هايبر لولو هذه الاحتياجات فيعرض الكثير من الهواتف باصداراتها المختلفة، ومن جميع العلامات التجارية مع تنوع فئاتها السعرية، فبسهولة كبيرة تستطيع شراء جوالات سامسونج، شاومي، تكنو، هواوي وغيرها بأسعار ممتازة، حيث يقدم لولو هايبر ماركت تخفيضات كبيرة تصل إلى أكثر من ألف ريال سعودي على بعض الجوالات. عروض لولو هايبر يمكنك الاستفادة من خصم بقيمة مائة ريال سعودي على هاتف فيفو واي 76 سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس، نظام أندرويد 11 ورام 8 جيجا بايت، شاشة مقاس 6.58 بوصة، يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة تصوير متعددة، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بجودة 16 ميجا بكسل، سعر الهاتف قبل الخصم 1199 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي.

جوال فيفو إكس 70 سعة 256 جيجا الجيل الخامس، 12 جيجا رام، كاميرا ثلاثية بجودة 40 ميجا بكسل، 13 ميجا بكسل، 12 ميجا بكسل، احصل عليه مقابل 2399 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي. خصم بقيمة مائتين وخمسين ريال سعودي تحصل عليه عند شراء هاتف أوبو أي 74 سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس، سعر الهاتف قبل الخصم 1049 ريال بدلاً من 1299 ريال، رام 6 جيجا بايت.

أوبو رينو 6 زد سعة 128 جيجا الجيل الخامس، أندرويد 11، 8 جيجا بايت رام، شاشة مقاس 6.4 بوصة، كاميرا ثلاثية خلفية، وكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، متوفر مقابل 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال سعودي. هايبر لولو احصل على هاتف تكنو كامون 18 بريمير سعة 256 جيجا بايت بسعر 1099 ريال بدلاً من 1499 ريال، ووفر مبلغ 400 ريال سعودي.

تكنو كامون 18 سعة 128 جيجا بايت توجد من هذا المنتج كمية محدودة، يمكنك الحصول عليه مقابل 649 ريال فقط بدلاً من 799 ريال سعودي.

شاومي بوكو إف 3 سعة 128 جيجا بايت متوفر بكمية محدودة، احصل عليه بسعر 1199 ريال بدلاً من 1529 ريال بخصم نقدي قدره 330 ريال. لولو هايبر ماركت احصل على هاتف موتورولا إيدج 20 لايت سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس، مقابل 1049 ريال بدلاً من 1199 ريال بخصم نقدي قيمته ماسة وخمسين ريال سعودي. جوال موتورولا موتو جي 82 سعة 128 جيجا بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال، بخصم نقدي 200 ريال. سوني سماعة أذن بلوتوث إير بودز بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال بخصم قدره مائة ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو على الجوالات واكسسوارات الهواتف الذكية - ثقفني

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