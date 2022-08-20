شوف عروض العثيم اليوم والعروض الأسبوعية على التجهيزات المنزلية بأسعار تنافسية

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عروض العثيم اليوم على التجهيزات المنزلية المختلفة تعتبر واحدة من أقوى العروض المتوفرة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك شراء كافة احتياجاتك من مستلزمات المطبخ والمنزل بأسعار تنافسية، بمناسبة عودة المدارس مرة أخرى للعمل في المملكة، يمنحك العثيم مول عدد كبير من العروض التي تستمر من يوم الأربعاء 17 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 23 أغسطس، تجد ضمن هذه العروض أنواع مختلفة من أواني الطهي بأشكال ومقاسات مختلفة، كذلك الأجهزة الكهربية مثل القلايات الهوائية، الأفران الكهربائية، الكاويات البخارية وغلايات المياه وغير ذلك من الأجهزة الأخرى التي توفر الوقت والجهد على كل ربة منزل. عروض العثيم اليوم قدر ضغط السيف المصنوع من الألمونيوم سعة تسع لترات متوفر مقابل 130 ريال فقط بدلاً من 189 ريال، بخصم نقدي قدره 59 ريال سعودي.

يمكنك شراء طقم أواني طهي بلاكستون سيراميك، مكون من عشر حبات مقابل 159 ريال بدلاً من 210 ريال.

وفر مع تخفيضات العثيم واحصل على طقم رويال فورد جرانيت مكون من تسع قطع، سعر الطقم كاملاً 249 ريال بعد الخصم حيث كان السعر قبل التخفيض 339 ريال، أي أن الخصم بقيمة تسعين ريال سعودي. احصل على مقلاة بلاكستون طقم مكون من قطعتين بسعر 42 ريال بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

مقلاة بيستر بيد بسعر 30 ريال بدلاً من 38 ريال لمقاس 34 سم، وبسعر 28 ريال بدلاً من 35 ريال لمقاس 32 سم. تخفيضات العثيم جهاز تحميص الخبز المميز أي تي سي احصل عليه مقابل 59 ريال فقط بدلاً من 69 ريال.

خلاط سوبر يدوي سعر الحبة 65 ريال بدلاً من 95 ريال، احصل عليه ووفر ثلاثين ريالا.

عصارة حمضيات بانيكس 10 جي 30 بسعر 85 ريال بدلاً من 127 ريال. يمكنك شراء جهاز محضر الطعام كينوود الشهير مقابل 224 ريال فقط للحبة، بدلاً من 349 ريال.

قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال. العثيم مول اشتري جهاز تابلت اكسيد مقابل 339 ريال للحبة.

احصل على هاتف هونر اكس 7 بسعر 679 ريال سعودي فقط. لابتوب اي 3 ديل سعر الحبة 1799 ريال فقط.

لابتوب لينوفو سيلرون احصل عليه مقابل 1299 ريال فقط، علماً بأن عروض اللاب توب متوفرة فقط في فروع العثيم في المناطق التالية:(الشفاء، طريق الملك، الربوة، السويدي، خريص، الإحساء والدمام). قطاعة خضار مولينكس احصل عليها مقابل 159 ريال سعودي فقط من أسواق عبد الله العثيم. عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم والعروض الأسبوعية على التجهيزات المنزلية بأسعار تنافسية - ثقفني

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