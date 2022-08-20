وصفة جبارة طرد البرص أو الوزغ نهائيا والتخلص منه بدون لمسة بطريقة سهلة

مع بداية فصل الصيف تنتشر الكثير من الزواحف والوزغ في الكثير من المنازل، والتي تعتبر أمر مزعج لجميع أفراد المنزل، كما أنه في حالة لمشة للطعام يصبح غير صالح للأكل، وحيث أنه كما هو معروف من الصعب التخلص من البرص أو الوزغ الذي يوجد في المنزل، وذلك لأنه يكون سريعا جدا ويصعب صيده بسهولة ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الأطلاق للتخلص من البرص في المنزل دون أن يضر الشخص إلى لمسة.

طريقة التخلص من البرص باستخدام قشر البيض

لا يعلم العديد من الأشخاص أنه يمكن بواسطة قشر البيض العادي التخلص من البرص في المنزل، وذلك لأن القرص يخاف من قشر البيض، وإليكم كيفية استخدام هذه الطريقة موضحة في النقاط التالية.

أولا نقوم بإحضار مجموع كبيرة من قشر البيض التي توجد لدينا.

ثم نقوم بتوزيعها على الأماكن التي يخرج منها البرص أو يتواجد بها دائما.

وعند رؤية البرص أو الوزغ لقشر البيض يقوم بالفرار سريعا، وذلك لاعتقاده أنه يكون قشر ثعبان، وذلك لأن البرص يخاف الثعبان.

التخلص من البرص باستخدام كرات البن

كما أنه يمكن استخدام البن في التخلص وقتل البرص سريعا وبطريقة أمانة ، وسوف نوضح لكم هذه الطريقة في النقاط التالية.