نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أكبر الخصومات من عروض لولو ماركت على الإلكترونيات والأجهزة الكهربية في المقال التالي

إذا كنت ترغب في شراء جهاز جديد يمكنك الاستفادة باقوى الخصومات، بشراء الجهاز الذي تريده ضمن عروض لولو ماركت الجديدة، حيث يعرض هايبر لولو مئات الأجهزة الإلكترونية من بينها أجهزة التابلت وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، كما يعرض لولو هايبر ماركت أنواع عديدة من مكيفات الهواء، الثلاجات، الشاشات الذكية، الافران الكهربية، القلايات الهوائية وغيرها من الأجهزة الكهربائية الأخرى، مثل ماكينات حلاقة الشعر والذقن للرجال، وماكينات إزالة الشعر للسيدات، فضلا عن أجهزة قياس ضغط الدم، ومجففات الشعر، تبدأ العروض من يوم الاربعاء 17 أغسطس وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 23 أغسطس. عروض لولو ماركت يمكنك توفير مبلغ سبعمائة ريال سعودي عند طلب جهاز هواوي مات بوك دي 15 كور اي 5، مقابل 2299 ريال بدلا من 2999 ريال.

اشتري أسوس نوت بوك كور أي 5 بسعر 2699 ريال بدلا من 3149 ريال، ووفر مبلغ أربعمائة وخمسين ريال سعودي. اشتري جهاز برافا فاسو تاب واي فاي 8 بوصة سعة 32 جيجا بايت غطاء + سماعة، مقابل 399 ريال بدلا من 469 ريال سعودي ووفر سبعين ريال.

هواوي ميديا باد تي 8 بوصة سعة 32 جيجا بسعر 499 ريال بدلا من 529 ريال. لولو هايبر ماركت اشتري شاشة سوني ذكية جوجل عالية الوضوح مقاس 75 بوصة، مقابل 5499 ريال بدلا من 7299 ريال بخصم نقدي 1800 ريال.

احصل على شاشة تي سي إل الذكية اندرويد عالية الوضوح مقاس 55 بوصة، مقابل 1799 ريال بدلا من 2759 ريال سعودي. شاشة ذكية باناسونيك عالية الوضوح مقاس 75 بوصة، اشتريها بسعر 4999 ريال بدلا من 6499 بخصم نقدي 1500 ريال.

أيكون شاشة ذكية عالية الوضوح مقاس 55 بوصة، احصل عليها مقابل 1199 ريال بدلا من 2399 ريال، بخصم قدره 1200 ريال.

شاشة أيكون ذكية عالية الوضوح مقاس 50 بوصة، بسعر 1099 ريال بدلا من 1999 ريال بخصم قدره 900 ريال. احصل على خصم بقيمة 360 ريال سعودي عند شراء شاشة أيكون 32 بوصة مقابل 339 ريال بدلاً من 699 ريال.

يمكنك شراء شاشة ذكية أيكون مقاس 32 بوصة بسعر 449 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره 350 ريال سعودي.

تابلت أيكون واي فاي 10.1 بوصة مقابل 399 ريال بدلا من 599 ريال بخصم قدره مائتي ريال.

استمتع بحلاقة مميزة مع ماكينة تشذيب اللحية من فيليبس المعروضة مقابل 89 ريال بدلاً من 134 ريال. آلة نزع الشعر براون سيلك ايبل احصل عليها مقابل 189 ريال بدلاً من

بيورير جهاز قياس الضغط بشاشة رقمية مقابل 99 ريال بدلا من 119 ريال.

جهاز مساج بالأشعة تحت الحمراء بيورير مقابل 89 ريال بدلاً من 119 ريال. مكيف هاير شباك 1.5 طن بارد احصل عليه مقابل 1399 ريال بدلا من 1499 ريال، بخصم قدره مائة ريال سعودي.

ثلاجة باناسونيك بابين جنبا إلى جنب 510 لتر بسعر 3999 ريال بدلا من 5299 ريال، بخصم قدره 1300 ريال. غسالة أيكون أوتوماتيك تحميل علوي وزن 10 كيلو جرام بسعر 1539 ريال بدلا من 1649 ريال. عمر شويل - جدة أكبر الخصومات من عروض لولو ماركت على الإلكترونيات والأجهزة الكهربية - ثقفني

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