شوف عروض ساكو للاجهزة الكهربائية وتخفيضات ساكو للادوات المنزلية saco

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عمر شويل - جدة تصفح أجدد عروض ساكو للاجهزة الكهربائية الصغيرة متعددة الاستخدامات في المطبخ السعودية، إلى جانب تخفيضات ساكو للادوات المنزلية من أدوات المطبخ ومنتجات التعقيم والتطهير، وكذلك متعلقات واكسسوارات الحمام من الحصائر الأرضية بخامات متنوعة عالية الجودة وتصميمات عصرية أنيقة، كما توفر شركة ساكو العديد من الأدوات والمعدات المتاحة للاستخدام الشخصية من المرايا الصغيرة الحجم، ووحدات الإضاءة المكتبية الصغيرة وغيرها من المتعلقات للاستخدام على المستوى الشخصي، كما تضم العروض الأجهزة الصغيرة مثل صانعة السندويتشات والمعجنات المختلفة المفضلة على وجبات الإفطار طوال فترة العام الدراسي، وكذلك أجهزة الغلايات الكهربائية الممتازة من حيث الجودة، ويوفر متجر ساكو أون لاين أفضل الأدوات المنزلية المستخدمة في المطبخ بخامات عالية الجودة تتميز بالمتانة والاستخدام لفترات طويلة، تعرف على كافة التفاصيل في التالي.

عروض ساكو للاجهزة الكهربائية

متوفر بمتجر ساكو عروض خاصة وتخفيضات على أسعار الغلايات الكهربائية المتوفرة بماركات عديدة وتصميمات جذابة وكذلك سعة مختلفة، وذلك بالإضافة إلى أجهزة طحن القهوة للحصول على النكهة الكاملة وكذلك بعض أنواع ماكينات تحضير القهوة متعددة الاستخدامات.

فيليبس غلاية كهربائية 1.7 لتر 3000 وات بسعر 219 بدلًا من 299.75 ريال.

هوميكس غلاية مياه 1.7 لتر بسعر 89 بدلًا من 109.75 ريال.

براون غلاية ماء كهربائية 1.7 لتر 3000 وةات بسعر 159 بدلًا من 239.75 ريال.

مطحنة قهوة 180 وات بسعر 279 بدلًا من 349.75 ريال.

ساكو اون لاين

يعرض ساكو 2022 في الكتالوج الجديد أفضل أجهزة تحضير السندويتشات وإعدادها بحشوات مختلفة ومذاق مذهل، ويضمن المتجر لعملائه توفير ضمان مدته 1-2 سنة مع المنتجات، ولمحبي التنوع يعرض لكم ساكو السعودية آلات تحميص الخبز، ماكينات تسخين الخبز والسندويتشات بأحجام مختلفة وتصميمات تتناسب مع حاجة المستخدم ومساحة المطبخ.

توستر هوميكس لتحميص الخبز 2 شريحة بسعر 79 بدلًا من 119.75 ريال.

آلة تسخين توست بسعر 109 بدلًا من 129.75 ريال.

محضر السندويتشات من هاميلتون بيتش بسعر 389 بدلًا من 469.25 ريال.

تخفيضات ساكو

تعرف على أفضل منتجات ولوازم الاستخدام الشخصي الجديدة والعصرية، مصممة بطرق عصرية ومتطورة لتمنحك أفضل نتيجة، أضيفي لكِ ولمنزلك لمسات من الأناقة والفخامة بأقل الأسعار مع تخفيضات ساكو المستمرة حتى 11 سبتمبر 2022 المقبل.

مرآة مكبرة بإطار من الكروم بسعر 45 بدلًا من 59.75 ريال.

علبة مناديل لف من الكروم بسعر 65 بدلًا من 79.75 ريال.

رف زاوية مزود بأدراج باللون الأزرق والأبيض بسعر 99 بدلًا من 129.75 ريال.

خزانة حائط الحمام بسعر 179 بدلًا من 219.75 ريال.

مغسلة أقدام بسعر 189 بدلًا من 219 ريال.

عروض ساكو للادوات المنزلية

يوفر ساكو لعملائه عروض خاصة على الأدوات المنزلية المتنوعة والمختلفة وتشمل المنتجات أدوات التنظيف وتعقيم الأرضيات بمواصفات وسعة مختلفة، مصنوعة من خامات ممتازة تتمتع بالقوة والمتانة وتتحمل الصدمات، ومن أفضل المنتجات داخل نشرة العروض الحالية.