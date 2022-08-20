نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات من العثيم مول بمناسبة العودة للمدارس في المقال التالي

خصومات من العثيم مول في هذا الأسبوع بمناسبة العودة إلى المدارس حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات أسرتك وجميع المستلزمات الدراسية وجميع مقاضيك الشهرية عند زيارة العثيم مول، حيث يقدم العثيم مول في هذا الأسبوع خصومات على الحقائب الدراسية وغيرها من المستلزمات، والمنتجات الغذائية من اللحوم والأسماك الطازجة، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول، والأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، وتكون العروض سارية من يوم 17 أغسطس الموافق يوم الأربعاء إلى 23 أغسطس الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية. خصومات من العثيم مول قم بالحصول على شاشة امبيكس ال اي دي سمارت بحجم 42 بوصة فقط بسعر 649 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على شاشات أورو ال اي دي سمارت بحجم 50 بوصة فقط بسعر 1149 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء شاشة امبيكس سمارت بحجم 55 بوصة فقط بسعر 1269 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي للحبة.

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كما يمكنك شراء قدر ضغط كهربائي من كولين بسعة 10 لتر بسعر 349 ريال سعودي بدلا من 439 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بشراء قدر ضغط سوبر بي كهربائي بسعة 6 لتر بسعر 175 ريال سعودي بدلا من 272 ريال للحبة. كما يمكنك الحصول على غلاية ماء بانيكس بسعة 1.8 لتر بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 79 ريال للحبة.

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خلاط يدوي اي تي سي 2 × 1 بسعر 60 ريال سعودي بدلا من 75 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصومات من العثيم مول بمناسبة العودة للمدارس - ثقفني

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