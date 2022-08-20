نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدرس هايبر بنده على الجوالات والأدوات المدرسية والشاشات الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدرس هايبر بنده خصومات على الجوالات والأدوات المدرسية والشاشات الذكية، تتضمن عروض هايبر بنده الأخيرة الخاصة بالعودة للمدارس خصومات على الأدوات المدرسية ومنها : طقم أقلام ملونة زيبرا سارسا 0.5 مللي 3 الوان بسعر 8.5 ريال بدلا من 12 ريال خصم 29%، طقم أقلام زيبرا سوبر جل جاف 5 الوان بسعر 17 ريال بدلا من 24 ريال خصم 29%، أقلام ملونة زيبرا سارسا كليب 2 لون بسعر 8.5 ريال بدلا من 12 ريال خصم 29% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.

عروض العودة للمدرس هايبر بنده

تتضمن خصومات هايبر بنده الأخيرة خصومات على الهواتف ضمن عروض العودة للمدارس ومنها : هاتف ريل مي 9 أي سعة 128 جيجا و 6 جيجا رام بسعر 809 ريال بدلا من 849 ريال خصم 5%، هاتف نوكيا جي 10 سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال خصم 7% و هاتف أونور اكس 8 سعة 128 جيجابايت و6 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال خصم 6%.

عروض الجوالات هايبر بنده

إستكمالاً ل عروض الجوالات تضمنت عروض العودة للمدارس الهواتف الأتية : هاتف ZTE blade I 55 سعة 64 جيجابايت بسعر 369 ريال بدلا من 429 ريال خصم 14%، هاتف ZTE blade A33 plus سعة 32 جيجابايت بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14% كما يتوفر كذلك عرض خاص على هاتف نوكيا بلس سي 1 سعة 16 جيجابايت بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال خصم 10%.

عروض الشاشات العودة للمدارس

تضمنت عروض هايبر بنده الأخيرة خصومات العودة للمدارس خصومات على الشاشات ومنها : تلفزيون إمبكس جلوريا 55 بوصة ال اي دي سمارت تي في اتش دي ام اي يو اتش دي بسعر 1199 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 46%، تلفزيون تي سي ال أندرويد 65 بوصة سمارت تي في يدعم تقنية 4 كي بسعر 2499 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 29% و تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة يو اتش دي يدعم تقنية 4 كي بسعر 1399 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 39%.

عروض المكيفات هايبر بنده

تضمنت عروض هايبر بنده الأخيرة عروض الصيف على المكيفات والمراوح الكهربائية ومنها : موزع مياة بارد وحار كليك أون بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20%، مروحة دوتس 50 وات بسعر 79 ريال بدلا من 100 ريال خصم 21%، مكيف حواء دوتس 88 واط سعر 9 لتر بسعر 339 ريال بدلا من 389 ريال خصم 13% و مكيف شباك دورا 24 ألف وحدة بسعر 1499 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 7%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

إستكمالاً للمجموعة السابقة من خصومات بنده تتوفر خصومات على الأجهزة الكهربائية ومنها : مايكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 419 ريال خصم 10%، فرن كهربائي اي تي سي سعة 45 لتر بسعر 299 ريال بدلا من 365 ريال خصم 18%، مقلاة تيفال 25 سم بسعر 50 ريال بدلا من 120 ريال خصم 58%، ترمس ستانلس ستيل شاها سعة 2 لتر بسعر 97 ريال بدلا من 139 ريال خصم 30% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.