3 خطوات تُمكنك من تفعيل اشتراكك في مسابقة الحلم بنجاح لدخول سحب الـ150.000$

تُعد مسابقة الحلم إحدى أبرز وأهم المسابقات التفاعلية التي تُعرضها قناة MBC وتشهد تفاعلاً كبيرًا من الآلاف من جميع الدول، وذلك من خلال الاشتراك لدخول السحوابت المختلفة التي تبلغ مجموع قيمة جوائزها 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدة سحوبات مختلفة من الحين للآخر، ومن المنتظر أن يكون أقرب سحب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وتحديدًا مساء يوم الخميس المقبل على جائزة بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب.

تفعيل الاشترك في مسابقة الحلم

أما فيما يخص الخطوة الهامة التي يبحث عنها من يريد الاشتراك في مسابقة الحلم، فتتعلق بكيفية تفعيل المشاركة لدخول السحب الجديد المقبل على الجازة المنتظرة خلال أيام، لاسيما وأن الاشتراك متاح حتى موعد بث حلقة السحب على الهواء مباشرةً، وتتمثل خطوات التفعيل فيما يلي:

إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لدولتك في المسابقة، أو من خلال الرقم الدولي الموحد للدول التي لا تمتلك رقمًا للاتصال.

ثم الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك.

ثم تأكيد المشاركة ودخول ضمن من يشملهم السحب المقبل.

عدد مستويات المسابقة

أما فيما يتعلق بعدد مستويات مسابقة الحلم، فهم 4 مستويات مختلفة، يتمثل كل مستوى باستهداف معين ضمن خطة الجوائز المالية والعينية، وتبدأ تصاعديًا حسب المستوى كما يلي:

المستوى البرونزي المستوى الفضي المستوى الذهبي المستوى الماسي

أكا فيما يخص عن كيفية التصنيف الخاصة بالمستويات السابق ذكرها، فيتمص تصنيف المشتركين فيها وفق عدد الإجابات الصحيحة التي تمكنوا من الإجابة عليها، فالأكثر من حيث الإجابة الصحيحة على عدد الأسئلة يتم وضعهم ضمن المستوى الماسي الأعلى، وبالتأكيد تكون فرص فوزهم هي الأكبر والأوفر حظًا، بينما يضم المستوى البرونزي أقل المشتركين تقديما للإجابات، مع العلم أن قيمة الجائزة التي يتسابق عليها تلك المستويات هي 5 آلاف دولار أمريكي.