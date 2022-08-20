طول عمرنا بنخزن البطاطس غلط.. ملعقة واحدة لتخزين البطاطس لأطول فترة ممكنة من غير ما طعمها يتغير او يبوظ

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطاطس والتي يمكن إعدادها بوصفات مختلفة مثل البطاطس مثل البطاطس المسلوقة والمقلية كما يمكن إضافتها للكثير من الوصفات الشهية، ولذلك تبحث العديد من السيدات وربات المنزل عن كيفية تخزين البطاطس بطريقة صحية تحافظ عليها من الفساد، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تخزين البطاطس بطريقة صحيحة طوال السنة بمكون واحد فقط.

طرق صحيحة لتخزين البطاطس

يبحث معظم الأفراد عن تخزين البطاطس في المنزل طوال العام وفي نفس الوقت تبقي طازجة دون أن تتعرض إلى أي تلف أو فساد، وإليكم كيفية تخزين البطاطس بمكون واحد وهو ملعقة من النشا.

نحرص على تخزين البطاطس في أماكن بها نسبة رطوبة بعيدة عن ارتفاع درجة الحرارة لأن الحرارة العالية تؤدي إلى فساد البطاطس.

نقوم بتوزيع كمية البطاطس التي نريد تخزينها في أكياس من البلاستيك ونضع عليها المكون السحري وهو ملعقة من النشا ونضع على ملعقة على كل كيس.

نقوم برص أكياس البطاطس في الثلاجة مع التأكد من عدم وجود أي فساد بها أو بأحدها لأنه يؤثر على باقي كمية البطاطس مما يؤدي إلى فسادها.

وبذلك يمكن تخزينها لمدة عدة أشهر دون أن تتعرض إلى الفساد أو التلف.

طرق خاطئة لتخزين البطاطس

حيث أنه وفي والنهاية وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة كيفية تخزين البطاطس بطريقة صحيحة، نشير إليكم أهم الطرق الخاطئة في تخزين البطاطس موضحة كالتالي.