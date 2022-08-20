شوف اقوي عروض وخصومات اسواق العثيم مول الاسبوعية

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تقدم اسواق العثيم مول الكثير من العروض والخصومات في هذا الاسبوع، مما تفدم أيضا العروض والخصومات على جميع المنتجات المختلفه بأسعار تنافسيه للغاية، كما يمكنك تسوق جميع السلع التي تحتاج اليها بأسعار جيدة ويوجد داخل العثيم مول اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة والأرز ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة ومساحيق الغسيل، كل هذه المنتجات بأسعار تنافسية ولكي تري عروض أكثر يمكنك زيارة اسواق العثيم مول خلال فتره الرجوع للمدارس للأستمتاع بالعروض ومن ١٧ اغسطس وحتي ٢٣ اغسطس. عروض العثيم مول اشتري طقم رويال فورد جرانيت ٩ قطع ٢٤٩ ريال سعودي بدلا من ٣٣٩ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على طقم قدر بلاكستون سيراميك بعدد ١٠ حبة بسعر ١٥٩ ريال سعودي بدلا من ٢١٠ ريال سعودي.

تسوق أيضا قدر ضغط ترست بسعة ٩ لتر بسعر ١٠٠ ريال سعودي بدلا من ١٣٩ ريال سعودي. تبضع طقم صواني فرن مستر كوك جرانيت بسعر ٧٠ ريال سعودي بدلا من ٩٥ ريال سعودي.

حافظة طعام اكسيس ٣ حبة بسعر ٤٥ ريال سعودي بدلا من ٦٤.٩٥ ريال سعودي.

اشتري أيضا بيالات شاي كاسا بونيتا ١٢ اونز بسعر ١٥ ريال سعودي بدلا من ٢٠.٩٥ ريال سعودي. خصومات العثيم مول تسوق طقم طبخ هوم اواي ٨ قطع بسعر ١٣٠ ريال سعودي بدلا من ١٨٥ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على قدر ضغط السيف المنيوم بسعة ٩ لتر بسعر ١٣٠ ريال سعودي بدلا من ١٨٩ ريال سعودي.

تبضع أيضا مقلاة كيتشنجر جرانيت ٢ حبة بسعر ٥٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥ ريال سعودي. مقلاة هوم واي سيراميك بحجم ٢٤ سم بسعر ٣٥ ريال سعودي بدلا من ٤٧ ريال سعودي وبحجم ٢٨ سم بسعر ٤٠ ريال سعودي بدلا من ٥٥ ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مقلاة بيستر بيد بحجم ٣٢ سم بسعر ٢٨ ريال سعودي بدلا من ٣٥ ريال سعودي.

تبضع أيضا مقلاة بلاكستون بعدد ٢ حبة بسعر ٤٢ ريال سعودي بدلا من ٥٩.٩٥ ريال سعودي. اسواق عبد الله العثيم اشتري مضرب بيض كينوود بسعر ٧٩ ريال سعودي بدلا من ١١٥ ريال سعودي.

احصل على قدر ضغط السيف كهربائي بسعة ٨ لتر بسعر ٢٦٥ ريال سعودي بدلا من ٣٨٢ ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي عروض وخصومات اسواق العثيم مول الاسبوعية - ثقفني

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