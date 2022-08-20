نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير ايس كريم الليمون والزبادي والخوخ والعديد من النكهات الأخرى بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الأيس كريم من أكثر الأطعمة التي يفضل الجميع تناوله في فصل الصيف للشعور بالإنتعاش والحد من سخونة الجو، كما أن الأطفال يعشقونه بكل نكهاته، ويمكنك عمل الأيس كريم في البيت بالعديد من النكهات وبطريقة سهلة وبسيطة، تابعونا لمعرفة التفاصيل

أيس كريم الليمون

يعتبر ايس كريم الليمون من أفضل أنواع الأيس كريم بفضل مذاقه اللذيذ فالليمون يعطي نكهة مميزة وممتعة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير آيس كريم الليمون.

مكونات أيس كريم الليمون

بشر ليمونتان. نصف كأس من السكر الناعم. نصف كأس من عصير الليمون. كأس من اللبن. كأس من الكريمة.

طريقة تحضير أيس كريم الليمون

يتم التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على الخلاط الكهربائي ثم يتم وضع فيه عصير الليمون والسكر لحين أن يتم التأكد من إذابة السكر. بعد ذلك يتم إضافة اللبن والكريمة وبشر الليمون ثم يتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض. القيام بوضع الخليط السابق في الفريزر وتركه لمدة ساعة. بعد ذلك يتم وضعه في ماكينة الايس كريم لحين أن يتماسك. يتم وضعه مرة أخرى في الفريزر لحين أن يتماسك. في حين التقديم يتم تزيينه ببشر البرتقال مع شرائح الليمون.

طريقة تحضير ايس كريم الزبادي

يعد ايس كريم الزبادي من النكهات المميزة والغريبة ويفضله الكثير من الأشخاص وترغب الأمهات في تحضيره في المنزل بدلًا من الإقبال على شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الايس كريم الزبادي.

مكونات أيس كريم الزبادي

أربعة أكواب من الفواكه المقطعة والمجمدة. نصف كأس من الزبادي ملعقتان من الفانيليا. ثلاث ملاعق من العسل. ملعقتان من عصير الليمون.

خطوات تحضير أيس كريم الزبادي

يتم تحضير الايس كريم الزبادي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على محضر الطعام ويتم وضع فيه أي فاكهة تفضلونها ويتم فرمها. بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والعسل والفانيليا وعصير الليمون إلى الفاكهة ثم يتم الخلط لحين أن تتجانس كافة المكونات ويتشكل لديكم قوام كريمي. يتم وضع الآيس كريم في أطباق ثم يتم تقديمها أو يتم وضعها في الفريزر لحين أن تتجمد.

طريقة تحضير ايس كريم الخوخ

يعتبر ايس كريم الخوخ بخطوات بسيطة كما أن المقادير غير مكلفة نهائيًا وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مكونات أيس كريم الخوخ