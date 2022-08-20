شوف عروض وتخفيضات ايفون ١٢ برو بالتقسيط من نون السعودية بدون فائدة

تقوم شركة نون السعودية بتقديم خدمة تقسيط ايفون ١٢ برو وبدون فوائد لجميع عملائها من السعوديين والمقيمين بالمملكة، اللذين تنطبق عليهم الشروط التي قام بوضعها المتجر، ومن أشهر ماركات الهواتف التي يقوم المتجر بتقسيطها لعملائه هواتف شركة آبل، ومنها جوال iPhone 12 Pro، والذي يعتبر من أقوى الهواتف الذكية في العالم، كما يتميز بمتانة وقوة الخامات التي يصنع منها، ويدعم هذا الجوال الرائع تشغيل أحدث شبكات الاتصال بالعالم وهى شبكة الجيل الخامس، كما يأتي بشاشة ذات حجم كبير وكاميرات سينمائية تعطينا صور وفيديوهات غاية في الوضوح، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات ايفون ١٢ برو من نون السعودية، وكذلك سعر الجوال بالتقسيط وقيمة القسط الشهري.

سعر ايفون ١٢ برو بالتقسيط من نون السعودية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 12 Pro من متجر نون السعودية بالتقسيط وهى كما يلي:-

سعر الجوال بالتقسيط من شركة نون السعودية ٦١٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

القسط الشهري للجوال ١٠٣٤ ريال سعودي لمدة ٦ أشهر.

يحتوي الهاتف على فترة ضمان لمدة عامين.

تقوم شركة نون بتوصيل الهاتف بالمجان إلى المنزل من خلال إكسبرس.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة للجوال 512 جيجا بايت، كما يحتوي على تطبيق فيس تايم.

مواصفات iPhone 12 Pro

يحتوي جوال ايفون ١٢ برو على مواصفات غاية في الروعة وإمكانيات ومواصفات كبيرة وهى كما يأتي:-

يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال الأولى من نوع نانو SIM والثانية شريحة إلكترونية نوعها eSim. يدعم الجوال تشغيل أحدث شبكة الاتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس 5G، كما يدعم أيضًا باقي شبكات الاتصال الأخرى مثل شبكة الجيل الرابع والثالث والثاني. الجوال يدعم تقنية الـ NFC وهى خاصة بالاتصال قريب المدى. الهاتف يدعم مقاومة الغبار، كما يدعم أيضًا مقاومة الماء حتى ٦ متر لمدة نصف ساعة من خلال معيار IP 68. الموبايل يأتي مصنوع من مادة الزجاج الذي تم تطويره ليصبح أقوى أربعة مرات عن الإصدارات السابقة. يدعم الموبايل ميكروفون ثانوي، يعمل على عزل الضجيج والضوضاء أثناء استخدام الهاتف. يدعم الهاتف سماعات خارجية استيريو، لكي نحصل على صوت أفضل.

مواصفات شاشة ايفون ١٢ برو

يحتوي iPhone 12 Pro على شاشة كبيرة ونقية مواصفاتها كما يلي:-