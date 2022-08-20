نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم لربح 150 ألف دولار بكل سهولة اكسب مع مصطفي الأغا في المقال التالي
هناك بحث كبير من قبل العديد من الأشخاص عن طريق الاشتراك في مسابقة الحلم التي تعتبر حلم جميع محبين هذه المسابقة، اليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وكيف يمكنكم الاشتراك في المسابقة حيث تعتبر من المسابقات التي تتسم بالصدق والحيادية تابعوا معنا.
تفاصيل الاشتراك في مسابقة الحلم
لقد تم استقبال جميع طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم منذ شهر يناير الماضي من قبل العديد من المشتركين في جميع أنحاء العالم حيث يمكنكم من خلال هذه المسابقة الحصول على مليون دولار امريكي من خلال الإجابة على بعض الأسئلة بدقة شديدة، كما يجب الإشارة أن التسجيل في هذه المسابقة مستمرة حتى شهر ديسمبر القادم وفي خلال هذه الفترة هناك فرصة لجميع المشاركين في الحصول على قيمة الجوائز التي سيتم عرضها خلال الفترة القادمة.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكنكم الاشتراك في هذه المسابقة بكل سهولة من خلال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو دريم على الأرقام الخاصة بكل بلد كما يتم الإجابة على الأسئلة التي يتم إرسالها، كما يمكن لجميع الاشخاص الاشتراك بكل سهولة أيضاً من خلال التطبيق الخاص بمسابقة الحلم الذي يمكنكم تحميله على جهاز الاندرويد الخاص بك أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمسابقة.
شروط المشاركة في مسابقة الحلم
هناك مجموعة من الشروط الضرورية من أجل الاشتراك في مسابقة الحلم وهذه الشروط كما يلي :
- اولا يجب أن يكون المشترك يحمل الجنسية العربية ولا يشترط نهائي أن يكون مقيم في دولة عربية.
- ثانيا لا يكون قد تخطئ المشترك السن القانون من ١٨ سنة فيما أعلي.
- ثالثا عدم وجود أي صلة قرابة بين المشترك واحد العاملين في المسابقة.
- رابعا يجب على يتم الإجابة على سؤال واحد فقط حتى يمكنكم القبول في المسابقة بشكل نهائي .
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