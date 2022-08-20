نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الآغا لدخول السحب على 100 الف دولار في المقال التالي
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم لكي تتمكن من تحقيق حلمك والفوز بالجائزة الكبرى بعد الإجابة على الأسئلة الخاصة بهذه المسابقة لكي تصبح من الأشخاص المؤهلين للحصول على الجائزة الكبرى التي تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين دولار أو منزل الأحلام، ولكن يجب عليك أولا معرفة أهم الشروط المطلوبة للتسجيل في مسابقة الحلم وخطوات الاشتراك في المسابقة والرقم الخاص ببلدك لكي تتمكن بشكل صحيح من الاشتراك في هذه المسابقة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم كافة التفاصيل التي تتعلق بشروط الاشتراك في مسابقة الحلم وطريقة التسجيل فيها.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يمكنك من خلال السطور القادمة معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بشروط الاشتراك في مسابقة الحلم وتشمل الآتي،
- يجب أن يكون هذا المتقدم قد وصل إلى السن القانوني وهو 18 عاما.
- يجب عدم وجود أي صلة قرابة بين المتقدم وفريق البرنامج مع أهمية أن يكون هذا الشخص عربي الجنسية.
- يجب الاشتراك في هذه المسابقة من الدولة التي تتواجد فيها كما يوجد أرقاما تساعدك على الاشتراك في هذه المسابقة من أي مكان حول العالم.
- يجب الإجابة على جميع الأسئلة التي سوف يرسلها البرنامج إليك لكي تتمكن من المشاركة في مسابقة الحلم.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يوجد أرقاما محددة لكل دولة حول الوطن العربي تساعد جميع الأشخاص الذين يريدون الاشتراك في مسابقة الحلم، وذلك من خلال التواصل على هذا الرقم سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة،
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
- يمكن الاشتراك من دولة تونس من خلال رقم 85988 أو من داخل دولة المغرب 9669.
- يمكن أيضا الاشتراك من سلطنة عمان من خلال رقم 9 0 4 3 4 أو من دولة العراق 2 2 6 6.
- يمكن الاشتراك من داخل دولة فلسطين من خلال رقم 6 1 4 4 أو من دولة اليمن 22 66.
- يمكن أيضا الاشتراك من داخل المملكة السعودية من خلال رقم 650444 أو من داخل دولة الإمارات العربية على رقم 60 70.
- يمكن الاشتراك من داخل دولة سوريا من خلال رقم 15 65 أو من داخل مصر على رقم 95 450 أو من داخل دولة الكويت من خلال رقم 41 41.
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