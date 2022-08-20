شوف أقوى عروض العثيم الحصرية حتى آخر شهري أغسطس ومحرم بجميع الفروع

نقدم لحضراتكم أقوى الخصومات الحصرية اليوم ولفترة محدودة بجميع الفروع والتي تشمل:خصومات خاصة على أسعار كصير من المنتجات الغذائية المميزة من أفضل الماركات السعودية المحلية والمستوردة الحلال بداية من اليوم 20 أغسطس والموافق 22 محرم بجميع الفروع والأقسام حتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل العروض الأسبوعية….

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية عدة عروض خاصة على أسعار: زيت دوار الشمس من نور،. تخفيضات خاصة على أسعار شبيهة القشطة من بوك Puck، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مسحوق غسيل الملابس من ماركة تايد Tide، وتنزيل آخر منهم على سعر سكر الأسرة الناعم بالحجمين المختلفين الصغير والكبير، وتخفيض آخر على سعر أرز الشعلان البسمتي من الدرجة الأولي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار دجاج ساديا Sadia الكامل نظيف الأحشاء، وغيرهم.

تخفيضات خاصة من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market

توجد عدة خصومات حصرية اليوم ولفترة محدودة بجميع فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، وتشمل، خصم خاص على سعر العدس الأحمر، وعلى سعر السميد الخشن، كما بالفروع تنزيلات أخرى منهم على أسعار الزبيب الذهبي، وجوز الهند البودرة عالي الجودة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار اللوز الني، وباقي المكسرات، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار القهوة البرية العربية، وتنزيل آخر منهم على زود كيكة اللوز والبرتقال، برطمانات الهيل من زدني، وتخفيض آخر على سعر كمون اسناد المطحون، وخصم آخر منهم على سعر زود صامولي الصغير بالحليب والزبدة، وكعك أصابع الزبدة وجوز الهند، بالإضافة إلى خصم على سعر الكرواسون بالجبنة البيضاء، كما بالفروع دونات فانسي، وتخفيض آخر منهم على سعر زةد شكولاتة مالتيزرز.

تنزيلات خاصة بجميع الفروع من العثيم بالسعودية

توجد عدة خصومات حصرية على أسعار جميع اللحوم الطازجة من العثيم، وتشمل: خصم خاص على سعر لحم الحاشي بدون عظم، وغيرهم من خصومات على أسعار لحم العجل البلدي بالعظم، وعلى سعر دجاج التنمية الطازج، ودجاج اليوم نظيف الأحشاء، وغيرهم.