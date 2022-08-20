نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم للحدائق وتخفيضات على الأثاث الخارجي saco السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عروض ساكو اليوم للحدائق بإمكانك شراء لوزام حديقة المنزل من جلسات خارجية وطاولات طعام، دون القلق بشأن الأسعار، فالفترة الحالية يوجد بها تخفيضات العام الدراسي الجديد 1444هـ، لذا فتكثر العروض على مختلف المنتجات، كما تتوافر ديكورات الحديقة لتزيينها وتجديد مظهرها إلى الأفضل بأقل الإمكانيات، لذا انتهزوا فرصة العروض في كافة الفروع قبل أن تنتهي يوم 10 سبتمبر 2022.

عروض ساكو اليوم للحدائق

تسوق أثاث الحدائق والمفروشات الخارجية مع عروض ساكو السعودية وتمتع بأكبر توفير، ونبدأ في عرض طاولات الطعام، والتي يوجد منها أكثر من شكل سواء دائري أو مستطيل، وأيضًا أحجام مختلفة حسب عدد الكراسي التي تأتي معها سواء كان 4 أو 6 كراسي، كما طاولات مجهزة بالكامل من مظلة مع مقاعد، وسواء كانت طريقة الشراء عبر موقع ساكو اون لاين أو من خلال الذهاب إلى أحد الفروع فالتوصيل مجاني على الطاولات.

طقم طاولة طعام مع مظلة بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

طاولة طعام ساكو تكفي حتى 6 أشخاص، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

ساكو جلسات خارجية

خدمة تقسيط ساكو متاحة على عدد كبير من المنتجات، ومنها الجلسات الخارجية، بحيث يمكن دفع ثمنها على 4 أو 6 أو 12 قسط، وتتكون أطقم الجلوس المخصصة للحديقة من كنب ساكو مع مقاعد وطاولة لتجد كل الأثاث الضروري في طقم واحد كامل بنفس التصميم لمظهر متناسق أكثر للحديقة.

طقم جلوس للحديقة بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1429 ريال سعودي.

ساكو جلسة خارجية مع طاولة قهوة، بعسر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

saco عروض

تمثل ديكورات المنزل مثل الزهريات جزء أساسي في ديكور المنزل ككل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حديقة منزلك، فيمكنك إدراج بعض الإضافات البسيطة إلى ديكور الحديقة لتتحول من الشكل العادي لحديقة رائعة الجمال، ومع نشرة عروض ساكو التي اتاحتها بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد نجد العديد من الخيارات للاختيار من بينها وشراؤه، بحيث توجد أشكال متنوعة لأوعية الزهور، كما توجد أرضيات خشب أو عشب صناعي والتي يمكن وضعها بشكل محدد حسب اختيارك، وبالتأكيد ستكون إضافة رائعة للحديقة.