طريقة تركيب ورق الجدران في المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة

طريقة تركيب ورق الجدران ، التغيير في كل شيء مطلوب، وبالطبع ديكور البيت يحتاج ما بين وقت وآخر للتغيير بشكل تام، وفكرة استخدام ورق الجدران للتغيير فكرة جميلة تغير جو المنزل بالكامل، حيث يتوفر منه مساحات مختلفة منها، وأيضًا يتوفر منها أشكال مختلفة وتصاميم تتناسب مع ديكور المنزل، وقد يظن البعض أن طريقة تركيب ورق الجدران صعبة ويجب الاستعانة بفني، ولكن الأمر لا يتطلب إلى القيام ببعض الخطوات التي تتم في خلال دقائق بسيطة، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم الطريقة حتى تتمكنوا من تغيير ديكور المنزل و تستمتعوا بشكله وتصميمه الرائع.

طريقة تركيب ورق الجدران

لا تتطلب المرور بخطوات صعبة لتركيب ورق الجدارن، ولكن تتطلب توخي بعض الحذر والعناية، ولصقه بإتقان شديد، لأن الجزء الذي سيتم لصقه لن تستطيعوا نزعه مرة أخرى، أو يمكن أن يكون مكسرًا فيبدو بشكل غير مثالي، لذا يجب إتباع عند تركيبه إتباع ما يلي من خطوات بالضبط:-

مبدئيًا يجب أخذ القياسات للحائط اختيار الورق المناسب له بشكل صحيح، ويفضل دومًا اختيار الورق ليس بمساحات كبيرة لأن هذا سيصعب تجانس الحائط صعبة بالنسبة لغير المتمرسين.

ثم يتم البدء بتحضير الحائط عن طريق إزالة الخشونة الصغيرة على الحائط باستخدام ورق الصنفرة للتخلص من أي نتوء أو انتفاخ، لأنه من الضروري أن يكون الحائط مستويًا.

أهم خطوة سيتم فيها تطبيق ورق الحائط هي استخدام الغراء الذي يجب أن يتم تطبيقه بشكل متساوي مع الحرص على أن يكون سائلًا وغير متكتل.

بعدها سيتم لصق ورق الحائط بدون ترك أي فجوات بين الورق والأخرى، مع الحرص على ضرورة نعومة الحائط أثناء اللصق، وأيضًا ضرورة تثبيته بشكل مُحكم.

يجب عدم تحريك الورق بعد القيام بلصقه جيدًا.

المادة المستخدمة في لصق ورق الحائط

من أجل لصق ورق الحائط يجب تحضير بعض المواد والتي يجب شراؤها أثناء شراء ورق الحائط، ولكن المادة المستخدمة في لصق ورق الحائط الأساسية هي الغراء.

وعند لصق ورق حائط بمساحة 20 مترًا يجب استخدام 125 جرام من الغراء، وإذا كانت مساحته 60 مترًا سيتطلب استخدام 500 جرام من الغراء.

مع العلم أنه يجب إذابة 250 جرام من الغراء مع 8-10 لتر من الماء، على أن يتم إذابته بالتدريج الحصول على قوام مثالي.

كما أن من المواد المستخدمة والأساسية هي الفرشاة الناعمة حتى يتم توزيعه بشكل مثالي.

أما عن طريقة تحضير غراء ورق الحائط فيتم تحضير غراء ورق الحائط بالكمية المطلوبة حسب مساحته، لذا يمكن مضاعفة الكمية أو مواصفاتها حسب المساحة، والمهم أن يكون ليس متكتل بل سائل ومتجانس عن طريق هذه الخطوات:-

يتم وضع 125 جم من الغراء + 4 لتر من الماء تقريبًا يمكن سكب المياه بالتدريج حتى يصبح بشكل مناسب.

كما يفضل استخدام جهاز للخلط لمدة 5 دقائق متواصلة، ثم تركه يرتاح قليلًا لمدة 15 دقيقة.

بديل غراء ورق الحائط

لقد صرح البعض أنه يمكن تحضير غراء ورق الحائط في البيت بديلًا عن استخدام الغراء الذي يتم شراؤه والنتيجة فعالة لدرجة كبيرة مثل:-