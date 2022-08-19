نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اثاث داخلي وأجهزة وتخفيضات على كرسي استرخاء ساكو saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح أجدد عروض وتخفيضات ساكو السعودية، التي تضم عروض ساكو اثاث داخلي بما يشمله من غرف نوم وكرسي استرخاء ساكو، وكذلك تضم نشرة العروض الجديدة الخاصة بمتجر ساكو السعودية خصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ وقلايات ساكو الصحية والمميزة، وأعلن متجر ساكو عن امتداد العروض لفترة كبيرة حتى بوم 10 سبتمبر 2022 المقبل، وتضم العروض 1000 منتج مختلف من لوازم واحتياجات البيت العصري بالمملكة العربية السعودية، وننقل لكم تفاصيل العروض في التالي واسعارها المختلفة.

عروض ساكو اثاث داخلي

يعرض متجر ساكو لعملائه خصومات خاصة على أسعار غرف نوم الأطفال العصرية، المُصنعة من خامات فاخرة عالية الجودة تتسم بالمتانة والصلابة، إلى جانب تصميمات غرف النوم المودرن المخصصة للأطفال المصممة بألوان مرحة ومبهجة وتصميمات تتناسب مع أحجام الغرف الكبيرة والصغيرة، ويتمثل أثاث غرف النوم من سرير فاخر يتناسب حجمه مع جميع الأعمار، وكذلك مكتب متعدد الإستخدامات للدراسة أو للكمبيوتر وملحقاته، إلى جانب خزانة ملابس كبيرة الحجم ومصممة بتصميم جذاب وأنيق.

غرفة نوم مكونة من خزانة ملابس، خزانة ادراج، سرير، طاولة سرير جانبية، ومكتبي بسعر 2799 بدلًا من 3199 ريال.

عرض غرفة نوم مكونة من طاولة سرير جانبية، سرير، مكتب، خزانة ملابس بسعر 2999 بدلًا من 3399 ريال.

كرسي استرخاء ساكو

يعد كرسي الاسترخاء من ساكو من أفضل المنتجات وأكثرها طلبًا في المملكة السعودية، وذلك لما يتمتع به من خامات ممتازة تتمتع بالقوة والصلابة، إلى جانب إمكانية تعديله بأكثر من وضع لتوفير وضعيات مريحة للجلوس، كما أن بعض الإصدارات يمكنها طي الأرجل وفردها حتى يتسنى للمستخدم الاسترخاء والشعور بالراحة.

كرسي استرخاء قماش رمادي بسعر 799 بدلًا من 999 ريال.

عرض كرسي استرخاء هزاز دوار باللون البني الداكن والفاتح بسعر 1099 بدلًا من 1399 ريال.

كرسي استرخاء هزاز دوار باللون الأسود بسعر 1399 بدلًا من 1599 ريال.

قلايات ساكو

يعلن متجر ساكو عن أقوى أنواع القلايات الكهربائية الصحية بدون زيت، والتي توفر وقت الطهي وتحد من استخدام الدهون التي بدورها ترفع معدل الكوليسترول، وذلك في إطار عيش أسلوب حياة صحي وتوفير غذاء شهي ومتوازن، متوفر العديد من أنواع ماركات القلايات الكهربائية بأسعار متفاوتة لتختار منها ما يتناسب.

قلاية فيليبس الهوائية الرقمية 1400 جرام بسعر 949 بدلًا من 1299 ريال.

هوميكس قلاية متعددة الوظائف 1800 وات بسعر 349 بدلًا من 469.75 ريال.

تيفال قلاية هوائية 1500 وات بسعر 399 بدلًا من 799 ريال.

عرضنا لكم مجموعة من أفضل منتجات ساكو السعودية بأسعار مخفضة وخصومات رائعة، ويوفر ساكو خدمات التقسيط المرنة لعملاء التسوق أون لاين وعملاء الفروع، وخصومات خاصة مع حاملي بطاقات الإئتمان الخاصة بـ تمارا، إمكان، كوارا، anb العربي، ساب، بنك الرياض، بنك الجزيرة، بنك الإمارات دبي، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، تعرف على المزيد من تفاصيل العروض عبر موقعنا، فتابعونا.