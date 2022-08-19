شوف عروض وتخفيضات ايفون ١١ من نون السعودية بالتقسيط وخصم ٢٩%

يقوم متجر نون السعودية بتقديم خدمة تقسيط ايفون ١١ مع خصم يصل إلى ٢٩% وبدون فائدة عند التقسيط لمدة ٣ أشهر أو ستة أشهر، ويحتوي المتجر على العديد من الماركات العالمية من الهواتف الذكية، ومن أشهر هذه الهواتف التي يقدمها هاتف iPhone 11 من شركة آبل الأمريكية، وتتميز هذه الجوالات بمتانة وقوة الخامات التي تصنع منها، كما يتميز بدقة الكاميرات والتي تظهر عند استخدام الهاتف في التصوير العادي أو تصوير الفيديوهات، ومن شركات الهواتف الذكية الأخرى التي يتعامل معها المتجر شركة سامسونج وشركة هواوي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ايفون ١١ بالتقسيط من شركة نون السعودية.

سعر ايفون ١١ من نون السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 11 بالتقسيط من نون السعودية وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

سعر جوال آبل ايفون ١١ من نون السعودية بالتقسيط قبل الخصم ٣٢٩٩ ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم ٢٣٢٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الخصم على الجوال ٩٧٠ ريال بنسبة خصم ٢٩%.

يبدأ القسط الشهري على الجوال ب ٣٨٩ ريال سعودي لمدة ٦ أشهر بدون فائدة.

يقوم المتجر بتوصيل الهاتف إلى المنزل بدون أي رسوم من خلال شركة إكسبرس.

يشتمل جوال ايفون ١١ على فترة ضمان لمدة عامين.

مواصفات iPhone 11

يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعله من أحسن الهواتف الذكية التي قامت شركة آبل الأمريكية بتصنيعها خلال الفترة الماضية وهى كما يأتي:-

الجوال يقوم بدعم الاتصال قريب المدى من خلال خاصية ال NFC. يأتي هاتف ايفون ١١ بعدد ٢ شريحة اتصال من نوع Nano Sim و eSim وهى شريحة إلكترونية. يدعم الهاتف العديد من شبكات الاتصال مثل شبكة الجيل الرابع والثالث والثاني. الجوال يأتي مصنوع من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي من معدن الألومنيوم. يقاوم الجوال الغبار، كما يقاوم الماء حتى ٦ متر لمدة ٣٠ دقيقة بمعيار IP68. الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء والضجيج عند استخدام الهاتف.

مواصفات كاميرات ايفون ١١

يأتي هاتف iPhone 11 بأربعة كاميرات ٢ كاميرا خلفية و ٢ كاميرا أمامية ومواصفاتهم كما يلي:-