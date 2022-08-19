شوف أقوى عروض وخصومات العثيم مول بمناسبة العودة للمدارس

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أقوى عروض وخصومات العثيم مول في هذا الأسبوع وذلك بمناسبة العودة للمدارس حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع مقاضيك الشهرية وجميع المستلزمات الدراسية كل ذلك بأسعار تنافسية، كل ذلك تحت شعار راجعين للمدارس بأقوى العروض مع أسواق عبد الله العثيم حيث يمكنك الحصول في هذا الأسبوع على الحقائب الدراسية وجميع مستلزمات الدراسة، ومنتجات البقالة، والمنتجات الغذائية من اللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج، وشاشات التلفاز والأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات الأخرى والتي يمكنك التعرف عليها من خلال بروشور العروض ومتابعة قراءة السطور القادمة. أقوى عروض العثيم مول قم بشراء شنطة مدرسية والا دي ظهر منوع فقط بسعر 35 ريال سعودي بدلا من 45 ريال سعودي للحبة.

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