نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مكيفات مستعملة للبيع بالمملكة بأرخص الأسعار مكيفات جودة تبريد ممتازة سبليت وشباك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكيفات مستعملة للبيع بالمملكة بأرخص الأسعار مكيفات جودة تبريد ممتازة سبليت وشباك، يتوفر بمدينة الشرقية عدد 3 مكيفات مستعملة شباك للبيع مكيفات بارد ماركة الزامل كمبروسر صغير جودة ممتازة باللون الأبيض، كما يتوفر عدد واحد مكيف مستعمل شباك ماركة وستنجهاوس كمبرسور كبير بحالة ممتازة مكيف بارد، باللون الأبيض سعر المكيف الواحد 400 ريال ضمن عروض المكيفات المستعملة للبيع بالمملكة.

مكيفات مستعملة للبيع بالمملكة

يتوفر بمدينة الرياض عدد 4 مكيفات شباك مستعملة للبيع مقاس 18 وهم : عدد 1 مكيف شباك فالكون استخدام نظيف جدا يتوفر بسعر 800 ريال، عدد 1 مكيف شباك ستار فيجين بحالة ممتازة ونظيف جدا يتوفر بسعر 800 ريال، عدد 1 مكيف شباك بحالة متوسطة للبيع بأعلى سعر و عدد 1 مكيف شباك وايت ويستنغ هاوس بحالة ممتازة يتوفر بسعر 700 ريال قابل للتفاوض.

أرخص أسعار مكيفات سبليت

يتوفر بمدينة الرياض عدد 1 مكيف سبليت مستعمل للبيع مكيف مستعمل للبيع من نوع أورلكس يتراوح بين 28 ألف وحدة إلى 30 ألف وحدة مكيف بارد وحار يعمل بشكل جيد ومدة استخدامه 8 سنوات تقريبا، غير مكسور فقط الباب الخارجي مفتوح بعد الفك مناسب للاستراحة أو لغرف عمال أو لمجلس كبير ولا يمكن تجربته لأن تم فكه من مكانه، لا يوجد سوم و السعر المطلوب 700 ريال.

يتوفر بمدينة الرياض مكيفات كارير مستعملة مدة بسيطة للبيع وهم : عدد 4 مكيفات 24 وحدة كمبروسر كبير يتوفر المكيف الواحد بسعر 1000 ريال وعدد 2 مكيفات 18 وحدة كمبروسر كبير سعر المكيف الواحد 900 ريال، سبب البيع النقل من جدة للرياض و الشقة الجديدة راكبه مكيفاتها، جميع المكيفات تبريدها عالي جداً ولا تشكو من شيء و التنظيف و العناية يتم باستمرار وقد وصل أعلى سوم لجميع المكيفات 4000 ريال.

أرخص أسعار مكيفات الشباك بالمملكة

تتوفر بمدينة جدة حي الشفا مكيفات شباك مستعملة بحالة نظيفة جداً وتبريد ممتاز وهم : عدد 1 مكيف 18 وحدة بارد تبريد ممتاز من ماركة سيلفر أريج سعر المكيف 450 ريال ويتوفر كذلك عدد 2 مكيف من ماركة كارير 24 وحدة تبريد ممتاز و يبلغ سعر المكيف الواحد 600 ريال.

يتوفر بمدينة الشرقية مكيف فيشر بارد بحالة نظيفة جدا سعة 2 طن، ضمان خمس سنوات، يعمل على الشرط وبارد ولايوجد اي مشاكل فيه تبريد 23 ألف وحدة، قد وصل أعلى سوم إلى 1200 ريال مع ملاحظة أن قيمة الفك على المشتري مع إمكانية الفحص قبل الشراء.

يتوفر بالمدينة المنورة مكيف سبلت مستعمل نظيف من ماركة سامسونج المميزة، تبريد ممتاز 18 وحده يكفي غرفة كبيرة يتوفر للبيع نظيف جداً بحالة ممتازة بسعر 1300 ريال فقط بالإضافة إلى مبلغ التركيب.