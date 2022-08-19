نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو أون لاين على الأجهزة المنزلية والأثاث الداخلي بخصومات من Saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أجدد عروض ساكو أون لاين المتوفرة على أسعار الأجهزة المنزلية والأثاث الداخلي ولوازم واحتياجات المنزل الأساسية بأسعار وخصومات كبيرة، وتمتد فترة العروض بدايةً من يوم 11 أغسطس الجاري حتى يوم 10 سبتمبر المقبل، بحيث بتوفر للعملاء خصم خاص على 1000 منتج متوفر بكتالوج ساكو الجديد، وتشمل العروض أسعار كنب ساكو المتميز متعددة الاستخدامات، كما تضم الخصومات مجموعة متنوعة من مكانس ساكو، طاولات طعام ساكو، أجهزة كهربائية ساكو، تصفح تفاصيل العروض في التالي.

عروض ساكو أون لاين على الأجهزة

يوفر متجر ساكو عروض وخصومات على ماكينات القهوة المميزة، والتي لا غنى عنها في المنزل لما توفره من إمكانية عمل عدد كبير من أكواب القهوة الصباحية الشهية واللذيذة، كما يوفر المتجر عروض رائعة على أجهزة تحضير القهوة الاسبريسو، والقهوة التركية، والقهوة الفرنسية المفلترة والقهوة المطعمة بالفوم والحليب بأسعار مذهلة تعرفوا عليها في التالي.

هوميكس ماكينة القهوة بسعر 379 بدلًا من 499 ريال.

ماكينة تحضير القهوة 1 لتر بسعر 799 بدلًا من 1199 ريال.

فيليبس ماكينة اسبريسو 1.5 لتر بسعر 1749 بدلًا من 1999 ريال.

ماكينة اسبريسو تعبئة ذاتية، 1500 واط، بسعر 2799 ريال بدلًا من 3099 ريال.

مكانس ساكو

يعرض متجر ساكو أقوى خصومات على أسعار المكانس الكهربائية المتطورة، التي تقوم بأكثر من وظيفة في مهام التنظيف، وتعتبر من أساسيات الأجهزة ومعدات التنظيف السريعة والدقيقة، بإمكانها التنظيف وإضافة المعقمات مما يسهم في تعقيم الأرضيات والمفروشات وغيرها، متوفرة بأسعار مخفضة.

ممسحة بتقنية البخار بسعر 699 بدلًا من 799 ريال.

مكنسة كهربائية عصا بسعر 999 بدلًا من 1319 ريال.

مكنسة كهربائية لاسلكية بسعر 1899 بدلًا من 2299 ريال.

ساكو مكنسة غسيل السجاد 1200 واط، بسعر 1299 ريال بدلًا من 1729 ريال.

ساكو كنب

يوفر متجر ساكو لعملاء التسوق أون لاين مجموعة متنوعة من تصميمات الكنب العصري الراقي، الذي يتمتع بالذوق الرفيع من حيث اختيار الألوان وجودة الخامات المستخدمة، وكذلك تصلح للجلسات العائلية في غرف المعيشة وغرف النوم كذلك كقطعة إضافية.