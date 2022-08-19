نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس العثيم ماركت على الجوالات والشاشات الذكية والأدوات المدرسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس العثيم ماركت على الجوالات والشاشات الذكية والأدوات المدرسية، يتوفر قلم رصاص لوتس 12 حبة عدد 5 + 1 سعر العبوة 23 ريال، يتوفر دفتر رسم روكر أنجليزي الصغير بسعر 1.5 ريال والحجم الكبير بسعر 2.5 ريال، يتوفر دفتر منوع عربي الحجم الصغير بسعر 2 ريال والحجم الكبير بسعر 2.5 ريال، يتوفر علبة هندسة لوتس بسعر خاص 6 ريال، يتوفر قلم ألوان ماجيك 9 + 1 بسعر خاص 6.5 ريال ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت.

عروض العودة للمدارس العثيم ماركت

يتوفر ورق تجليد روكو 36 في 50 سم سعر خاص 8.5 ريال، يتوفر دفتر رسم روكو اي 4 بسعر خاص 3.95 ريال، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت دفتر رسم روكر مربعات الحجم الصغير بسعر 2.95 ريال والحجم الكبير بسعر 3.5 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر أغسطس كراسة رسم بلاستيك منوع بسعر خاص 5 ريال، يتوفر طقم أدوات مدرسية كاملن 1 عبوة بسعر خاص 12 ريال.

عروض الجوالات العثيم ماركت

يتوفر جوال سامسونج أي 13 بسعر خاص 665 ريال سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام، ضمن عروض الجوالات العثيم ماركت حجم الشاشة 6.6 انش بطارية 4000 مللي امبير، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت تابلت اكسيد بسعر خاص 339 ريال سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام، يتوفر تابلت لافا ام 1000 بسعر خاص 435 ريال سعة 32 جيجابايت و 2 جيجا رام شاشة 10 بوصة وبطارية 6000 مللي امبير.

عروض الشاشات العثيم ماركت

تتوفر شاشة امبيكس ال اي دي سمارت 42 بوصة سمارت تي في فل اتش دي بسعر 649 ريال بدلا من 899 ريال، تتوفر ضمن عروض الشاشات العثيم ماركت شاشة امبيكس سمارت 55 بوصة يدعم تقنية 4 كيه ألترا إتش دي بسعر 1269 ريال بدلا من 1699 ريال خصم، تتوفر ضمن عروض العودة للمدارس شاشة اورو ال اي دي 43 بوصة اتش دي ام اي بسعر 699 ريال بدلا من 899 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

يتوفر خلاط يدوي اي تي سي 102 بسعر 65 ريال بدلاً من 75 ريال، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت غلاية ماء كينوود ستيل سعة 1.7 لتر بسعر 169 ريال بدلا من 239 ريال، تتوفر قطاعة خضار مولنيكس بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال، يتوفر خلاط كينوود مع مطحنة بسعر 119 ريال بدلا من 179 ريال، يتوفر سخان سندوتش بانيكس بسعر 55 ريال بدلاً من 75 ريال ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت