نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية على مستلزمات المنزل بأقوى التخفيضات saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسوق الأن مستلزمات المنزل من عروض ساكو السعودية، لتتمتع بأقوى التخفيضات على المنتجات، ومنها منظفات أساسية في المنزل لإزالة كافة البقع وتنظيف عميق للأسطح والمنزل بأكمله، كما تتضمن العروض أجهزة وأثاث للمنزل، والمزيد من المنتجات المتنوعة بأسعار رائعة في مجلة ساكو بمناسبة العودة إلى المدارس وتخفيضات كبرى في جميع الفروع بالمملكة.

عروض ساكو السعودية على مستلزمات المنزل

نجد تنوع كبير في نشرة عروض ساكو على المنتجات، وعروض منتجات إضافية بأسعار أقل مثل عرض 1+1 على منظف المكيف بسعر المنتج الواحد، كما يتوافر كرسي استرخاء ساكو خامة قماش وتتاح خاصية رفع الجزء السفلي من الكرسي ليكون بأمكانك فرد الرجلين عليه، مما يوفر أقصى راحة، كما يتوافر أثاث الحدائق من أطقم تتسع لعدد كبير من الأفراد، وبالنسبة للأجهزة فنجد المكواة التي تعمل بالبخار بقوة 1800 واط لكي الملابس، كما توجد محمصة التوست مع إمكانية وضع شريحتين خبز به ويتاح به 7 إعدادات، والأسعار نعرضها في النقاط التالية.

كرسي استرخاء ساكو بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

منظف مكيفات 1+1 بسعر 44.75 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

ساكو السعودية

نعرض لكم أسعار المنظفات في ساكو السعودية، والتي تتوافر للأرضيات، السجاد، الأسطح المختلفة، كما توجد منتجات مخصصة للتخلص من البقع الموجودة على الملابس أو المفروشات.

بخاخ مزيل بقع الصدأ بسعر 35 ريال سعودي بدلًا من 41.75 ريال سعودي.

منظف لجميع الأغراض بسعر 55 ريال سعودي بدلًا من 65.75 ريال سعودي.

ساكو عروض

أضف إلى منزلك ديكورات رائعة من خلال الإضاءات المميزة التي تعرف بإسم نانوليف، والتي تتميز بأشكالها الرائعة وألوان مبهجة وبأسعار تبدأ من 229 ريال، ومتاح منها تصميمات عديدة للإختيار حسب التصميم الذي يتناسب أكثر مع الديكور العام في المنزل، فتعتبر الإضاءة في المنزل من الأجزاء التي يمكن تجديد شكل الغرفة باستخدامها.

إضاءة نانوليف 3 قطع بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 299.75 ريال سعودي، وعدد 6 قطع بعسر 629 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

Saco ساكو

أجهزة العناية بالشعر من ضمن العروض، فيوجد مجفف الشعر الذي يكون مزود بثلاث درجات للحرارة و2 سرعة، كما يوجد جهاز فرد الشعر، بالإضافة إلى جهاز تصفيف الشعر لإعداد مختلف التسريحات الرائعة.