شوف عروض بنده تقدم أقوى عروض العودة للمدارس على مختلف السلع بخصومات جبارة لا تفوتها Panda

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عروض بنده المميزة تقدم لجميع عملائها أقوى عروض العودة للمدارس على مختلف المنتجات بأسعار مميزة. حيث توفر متاجر هايبر بنده مفاجأة كبرى وهي تثبت أسعار أكثر من 300 صنف في مختلف متاجرها الأسعار ثابتة على مختلف السلع الغذائية لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية. لذلك سارع بالذهاب إلى أي متجر من متاجر بنده واشتري كل ما تريد بأسعار وخصومات أكثر من مميزة بمناسبة العودة للمدارس لا تفوت العرض. عروض بنده تقدم أقوى عروض العودة للمدارس على مختلف السلع بخصومات جبارة تورتيلا شيبس دوريتوس / شيتوس (12 * 23/25 جم)، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

متوفر تونا قودي (80/90)، 6 حبات بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35.70 ريال سعودي.

متوفر معكرونة قودي، بوزن 450 جم، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.80 ريال سعودي.

احصل على خصم 12 ريال على أرز سيلا هندي ديرة الخير، للكيس بوزن 5 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلااً من 31.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده المذهلة على اللحوم والدواجن بمناسبة العودة للمدارس متوفر مفروم بقري برازيلي، للكيلو بسعر 22.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

كما متوفر أيضاً لكم في متاجر هايبر بنده كفتة بقري برازيلي مجهزة للشوي لا تأخذ وقت، للكيلو بسعر 26.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

خصم 2.25 ريال على دجاج طازج التنمية، بوزن 800 جم، بسعر 15.50 ريال بدلاً من 17.75 ريال سعودي.

متوفر دجاج متبلة تندوري / حراق التنمية بوزن 600 جم، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده تقدم أقوى عروض العودة للمدارس على مختلف السلع بخصومات جبارة لا تفوتها Panda - ثقفني

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