شاهد ما فعلته الفنانة آيتن عامر بعد أنفصالها وانكشاف سر الانفصال الخطير عن زوجها عز العرب أصاب الجميع بالصدمة ! (فيديو)شاهد ما فعلته الفنانة آيتن عامر بعد أنفصالها وانكشاف سر الانفصال الخطير عن زوجها عز العرب أصاب الجميع بالصدمة ! (فيديو)

نشرت الفنانة أيتن عامر، مدى الفائدة العائدة على الشخص الذى يقوم بقرءاة سورة البقرة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ويأتى ذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

وكان أولى الفوائد التي حرصت آيتن على نشرها هى أن سورة البقرة معجرة الله فى سطور والدواء لاكثر من الف مرض وهى قوتك التى تشعر بها بعد ضعف وانكسار.

واستعرضت آيتن عامر باقى المزايا فى سورة البقرة والتى يستفيد منها قارئها.

كما استعانت آيتن عامر بعبارة لأحد متابعيها عبر الاستورى وهى :"انتى ونقطة وخلاص شكرا لباقى البشر".





