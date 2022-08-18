شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% تسوق قبل نهاية أغسطس

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عمر شويل - جدة عروض العثيم تضم أحدث المنتجات الرائدة في سوق بالمملكة العربية السعودية تقدم عروض مميزة وخصومات كبيرة من خلال 255 فرعا في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، تقدم لكم عروض العثيم أضخم التخفيضات، عروض العثيم للشاشات وهاتف المحمول التي يبحث عنها الكثير من الأسر، والتي تنتظر التخفيضات التي يقدمها أسواق عبد الله العثيم.

عروض الأجهزة الإلكترونية من العثيم

تضم أسواق العثيم أفضل أنواع الأجهزة الإلكترونية

شاشة شارب ال اي دي 42 بوصة ب999.00 ريال سعودي.

شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بوصة ب 1799.00 ريال سعودي.

شاشة ارو ال اى دي 32 بوصة ب 370.00 ريال سعودي.

شاشة اوريون سمارت ال إي دي 40 بوصة 849.00 ريال سعودي.

شاشة نيكاي ال اى دى 32* 3250 ب 549.00 ريال سعودي.

شاشة جيباس ال اي دي سمارت 39 بوصة ب 1049.00 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اى دي سمارت 42ب 889 ريال سعودي.

شاشة سهم ال اى دى سمارت 42 ب 899 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اى دى سمارت 50 بوصة 1349 ريال سعودي.

شاشة امبيكس ال اى دى سمارت 58 بوصة ب 1599 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم

شاشة اور ال اى دى سمارت 55 بوصة ب 1449.

ريسيفر فيفاكس مينى ديجيتال 993# ب 82.00 ريال سعودي.

ريسيفر فيفاكس ديجيتال# 999 ب 999.00 ريال سعودي.

جوال تكنو ال اى 128 جيجا ب 749 ريال سعودي.

جوال سامسونج أي 30،64 جيجا 685 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 6 2019،32 جيجا 489 ريال سعودي.

جوال شياومي 9C 445 ريال سعودي .

جوال سامسونج أي 103 c ب 475 ريال سعودي.

جوال سامسونج آى 72 ب 1549 ريال سعودي.

وغيرها من العروض المميزة التي تكون متوفرة في أسواق العثيم والتي اشتهرت في الفترة الأخيرة بين كل الفئات ولهذا وضحنا لكن مجموعة من أبرز التخفيضات والعروض المقدمة في أسواق العثيم لكل المواطنين الذين يعيشون في المملكة.