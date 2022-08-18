نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مول التوفير الجبارة على أفضل السلع الغذائية الهامة والمميزة تحت شعار راجعين المدارس لا تفوتها LULU في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول تقدم عروض مذهلة لن تجد لها مثيل على مختلف المنتجات تحت شعار راجعين المدارس بأقوى العروض. حيث تقدم مجموعة مختلفة ومميزة من أهم السلع الغذائية المميزة بأسعار جبارة من خلال مجلة العثيم الأسبوعية التي ينتظرها الكثيرون في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. ومن أهم السلع الغذائية المتواجدة في متاجر العثيم الأرز واللحوم والزيت والجبن والمعكرونة وغيرها الكثير لذلك لا تفوت هذا العرض المذهل. أقوى عروض العثيم على السلع الغذائية تحت شعار راجعين المدارس بخصومات مذهلة متوفر لكل عميل كيس من سكر الأسرة ناعم، وزن الكيس 5 كيلو جرام، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال سعودي. خصم 45 ريال على صابون تايد بودرة مركز كيس بوزن 4.5 أ, 5 كيلو جرام، للكيس بسعر 39.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال سعودي.

اشتري زيت نور دوار الشمس 2*1.5 لتر، سعر الرابطة 37.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال سعودي، ولكل عميل يمكنه الحصول على ثلاث رابطة.

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