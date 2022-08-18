نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم مول بمناسبة العودة للمدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم مول في هذا الأسبوع يقوم بتقديم عروض وخصومات مميزة وذلك بمناسبة العودة للمدارس تحت شعار راجعين للمدارس بأقوى العروض، وتعد أسواق عبد الله العثيم من أكبر المتاجر الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات الأسبوعية على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك والعديد من المنتجات الأخرى المميزة، وفي هذا الأسبوع يقدم العثيم مول خصومات على مستلزمات المدارس من الحقائب والأقلام والدفاتر وزجاجات المياه، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول، والأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات الأخرى بأسعار تنافسية والتي يمكنك الحصول عليها عند زيارة العثيم مول. عروض العثيم مول قم بالحصول على شنطه مدرسية من بيو سي ترولي متنوع فقط بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 160 ريال سعودي للحبة.

احصل على شنطه مدرسية من روكو منوع 17 بسعر 50 ريال سعودي بدلا من 64.95 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك شراء شنطه مدرسية ترولي روكو منوع فقط بسعر 99 ريال سعودي بدلا من 124.95 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شنطة لولو كاتي ترولي 45×1 فقط بسعر 129 ريال سعودي بدلا من 180 ريال سعودي للطقم.

اشتري قلم رصاص مثلث لوتس 12 حبة فقط بسعر 6 ريال سعودي للعلبة.

قم بشراء طقم أدوات مدرسية كاملن بسعر 15ريال سعودي للطقم. أسواق عبد الله العثيم كما يمكنك الحصول على قلم رصاص بليكان + 3 حبة محاية فقط بسعر 8 ريال سعودي للحبة. قم بالحصول على قلم رصاص لوتس 12 حبة 5 + 1 فقط بسعر 23 ريال سعودي للعلبة.

كما يمكنك شراء زمزمية ماء لوك من ع بسعة 600 مل فقط بسعر 9 ريال سعودي للحبة.

اشتري شنطة مدرسية بيوسي منوع فقط بسعر 90 ريال سعودي بدلا من 125 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شنطه مدرسية اسكاي باقز بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي للحبة. عروض العثيم مول بمناسبة العودة للمدارس قم بالحصول على كراسة رسم بلاستيك منوع فقط بسعر 5 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء ورق تجليد روكو 36 × 50 سنتيمتر فقط بسعر 8.50 ريال سعودي للحبة.

اشتري دفتر رسم روكو اي 4 عدد 20 ورقة فقط بسعر 3.95 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على لعبة صلصال بوزن 113 جرام فقط بسعر 5 ريال سعودي للحبة.

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