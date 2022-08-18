طريقة طرد البرص بدون لمس في 3 دقائق ولن يعود مجددا مهما كان حجمه

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عمر شويل - جدة البرص من الزواحف، والآفات المزعجة التي لا يفضل أي شخص رؤيتها في منزله، ويحاول الأشخاص بكافة الطرق باستخدام أكثر من طريقة حتى يمنع دخوله إلى المنزل، وتم اختراع الكثير من المصائد الخاصة بهذه الزواحف لتساعد في التخلص منها بطريقة نهائية يطلق على هذه المصائد اسم المصائد اللاصقة مع وجود طرق أخرى طبيعية يمكن استخدامها، وذلك من خلال اتباع الطريقة الصحيحة للاستخدام كما يمكنك الإتصال بالشركات الخاصة بالتخلص من جميع الحشرات، والزواحف، والتي تستخدم مصل معين للقضاء عليها.
طريقة طرد البرص
هناك الكثير من الطرق المختلفة التي من خلالها يمكن التخلص من هذه الآفة بصورة نهائية، ومنها
- المصائد اللاصقة، وهي نوع خاص يستخدم للقضاء على الزواحف الضارة، وطريقة استخدامها يتم وضعها علي الارض، وبمجرد مرور البرص عليها سوف يلتصق بالمادة الموجودة، ولن يستطيع الخروج.
- يعتبر البرص من الآفات ذات الدم البارد، وبالتالي فإنه يكره الأماكن الباردة، ولكي تتخلص منه يمكن استخدام وضع كمية من الماء في الثلاجة، وعندما نرى البرص أمامنا نقوم برشه بها، وسوف يخرج بعدها مباشرةً.
- يمكن استخدام بعض المبيدات الحشرية المخصصة لطرد هذه الآفات المزعجة من خلال الرش في الأماكن التي يمكن للبرص التواجد فيها.
طرق طبيعية للتخلص من البرص
يوجد الكثير من المواد الطبيعية من حولنا، والتي يمكن استخدامها لكي تتخلص من هذه الآفات، والزواحف الضارة، ومنها
- البصل يعتبر من المواد الطاردة للبرص بشكل كبير حيث أنه يحتوي علي مواد مهيجة تؤذي البرص، وتجعله لا يقرب من المكان، وذلك من خلال تقطيع البصلة إلي جزأين.
- يمكن استخدام الفلفل أيضاً في عملية التخلص من البرص لأن الرائحة الخاصة بالفلفل تسبب التهيج، والخوف للبرص كما يمكن وضع بعض الفلفل في الماء، واستخدامه كبخاخ في حالة رؤية البرص.
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