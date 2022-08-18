نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تزيد عدد نقاطك في مسابقة الحلم لرفع فرص فوزك بجائزة الـ 150.000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب السحب الجديد على جائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي من مسابقة الحلم، زادت عمليات وطلبات الاشتراك من قبل الآلاف لدخول المسابقة، من أجر سرعة تضمن اسمها من بين من سيشملهم السحب المقرر إجرائه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في الوقت الذي يبحث فيه الكثيرين عن معرفة كيف تزيد عدد نقاطك في مسابقة الحلم، من أجل ضمان أكبر قدر من الدعم لدى المسابقة لفرص الفوز بإحدى الجوائز أو الجائزة الجديدة.

كيف تزيد عدد نقاطك في مسابقة الحلم

في البداية ترتبط الإجابة على السؤال، ارتباطًا وثيقًا بكم عدد أسئلة المسابقة، نظرًا لأن الإجابة الصحيحة على الأسئلة تُساعدك بشكل مباشر على زيادة فرصك في الفوز من خلال زيادة عدد نقاطك، مع العلم أنه وكما أوضحنا من قبل في مقالة سابقة، أنه لا يوجد عدد محدد من الأسئلة في هذه المسابقة تصل المشترك، إلا أنها في المتوسط 4 أسئلة عامة ليست بالصعبة، وأغلبها تتعلق بالتريندات وغيرها، وبناءً عليه كلما أجبت عن سؤال جديد زاد عدد النقاط التي تؤهلك للربح.

كيف يتم الإجابة على الأسلة عن طريق الرقم الدولي؟

من ضمن الأسئلة أيضًا التي تشغل بال الكثير من المشتركين، هي كيفية الإجابة على الأسئلة عن طريق الرقم الدولي، لاسيما من الدول التي لا تمتلك رقمًا لها في جدول أرقام مسابقة الحلم، وبالتالي يُمكن لمشتركيها التواصل والاشتراك من خلال الرقم الموحد للاتصال من جميع الدول بلا استتثناء، حيث يصل المشترك رسالة على الجوال الذي قام بارسال كلمة حلم منه، حيث تحتوي نلك الرسالة على سؤال و عدة إجابات، عليه الاختيار على واحدة منها لتكون الإجابة الصحيحة.

مع العلم أن أحد أسرع الطرق للاشتراك في المسابقة خلال الفترة الأخيرة، تتمثل في المشاركة من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، بعد تحميله وتثبيته عبر المنصات المختلفة على جوالك، ثم تسجيل رقمك وتسجيل الاشتراك في خطوات بسيطة ومباشرة.