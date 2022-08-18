نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 40٪ من عروض لولو هايبر ماركت على الأسماك الطازجة اليوم 18 وحتى 25 أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر مجموعة خصومات مميزة جداً لفترة محدودة بجميع فروع لولو ماركت Lulu market ضمن عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية بداية من يوم 18 أغسطس الموافق 20 من شهر محرم الهجري، وحتى يوم 25 أغسطس على أسعار جميع أنواع الأسماك الطازجة المحلية البحرية، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار المخبوزات والحلويات بمختلف أنواعها، وعروض في أقسام أخرى، وإليكم تفاصيل هذه العروض…

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية Lulu hyper market عدة خصومات خاصة على أسعار: الخضار المشكل المطبوخ، وخصم آخر منهم على سعر ورق الموز المغطى مع برياني بالسمك، وتخفيض آخر منهم على سعر دونات الشكولاتة، وعلى سعر بسبوسة الكيت كات، كما لديهم خصم آخر على سعر الدجاج المشوي المتنوع، وعلى سعر لحم البقر بالكاري، وتخفيض آخر منهم على سعر الدجاج الحار بالمرق زبالعظم، وتنزيل آخر منهم على سعر شيش كباب الدجاج، وغيرهم من خصومات على أسعار كيك الشكولاتة، وكيك الفواكه الوسط.

عروض خاصة من لولو السعودية حتى نفاذ الكمية

تتوفر مجموعة خاصة من المأكولات الطازجة الأخرى، وغيرهم من خصومات على أسعار لحم البقر النيوزلاندي الركن الأمامي بالكيلو، وتخفيض آخر منهم على سعر نقانق لحم البقر البرازيلي والكفتة بالكيلو، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الدجاج المتبل بالعظم، ولحم الجاموس الهندي، كما لديهم عدة تخفيضات على أسعار مكعبات اللحم البقري الكولومبي واللحم المفروم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار لحم الشاه النعيمي المقطعة بالعظم، وتنزيلات أخرى على أسعار سمك السلمون بالخلطة البريطانية، وعلى سعر سمك البلطي الصغير، وأيضاً يوجد خصم حصري منهم على سعر سمك السلطان إبراهيم.

عروض لولو السعودية حتى نفاذ الكمية Lulu

تتوفر أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت في السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: سمك القاروص، وعروض أخرى منهم على أسعار الروبيان المقشر، وروبيان المزارع الطازج، وعبوة بف الخضروات المكونة من 4 قطع، بالإضافة إلى عروضهم على سعر باقي أنواع المخبوزات الطازجة والحلويات، وجميع أنواع منتجات ساديا Sadia من بروتينات، وغيرهم.