نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العودة للمدارس العثيم ماركت على الجوالات والأدوات المدرسية والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض العودة للمدارس العثيم ماركت على الجوالات والأدوات المدرسية والأجهزة، يتوفر قلم رصاص بليكان مع 3 حبة ممحاة بسعر خاص 8 ريال، يتوفر قلم رصاص بليكان 12 حبة بسعر خاص 6 ريال، تتوفر شنطة مدرسية بيوسي ترولي منوع بسعر 115 ريال بدلاً من 160 ريال خصم 28%، تتوفر شنطة مدرسية ترولي روكو منوع مع مقلمة بسعر 99 ريال بدلاً من 125 ريال خصم 21% ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت.

أقوى عروض العودة للمدارس العثيم ماركت

يتوفر اتش بي لاب توب آي 3 بسعر خاص 1699 ريال، ضمن عروض العثيم ماركت على أجهزة اللاب توب تتميز بسعة 256 جيجابايت و 4 جيجا رام كور اي 3 شاشة 15.6 بوصة ويندوز 10، متوفر ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت ديل لاب توب آي 3 بسعر خاص 1799 ريال كور اي 3 حجم الشاشة 14 بوصة سعة 512 جيجابايت و 8 جيجا رام ويندوز 10، متوفر لينوفو لاب توب سيليرون بسعر خاص 1299 ريال، سعة 1 تيرا بايت و 4 جيجا رام حجم الشاشة 15.6 بوصة ويندوز 10.

عروض الجوالات العثيم ماركت

يتوفر جوال سامسونج اي 53 بسعر خاص 1399 ريال يدعم شبكة الجيل الخامس، ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بطارية 5000 مللي امبير، يتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على الجوالات جوال لافا واي 40 بسعر خاص 255 ريال مواصفات 32 جيجابايت و 1 جيجا رام وبطارية 2500 مللي أمبير، يتوفر جوال هونر اكس 7 بسعر خاص 679 ريال سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بطارية 5000 مللي امبير.

عروض الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت

تتوفر غلاية ماء بانيكس سعة 1.8 لتر بسعر 55 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 30%، تتوفر ضمن خصومات الأجهزة الكهربائية العثيم ماركت غلاية بانيكس ماء سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض العودة للمدارس مكواة بانيكس بخار بسعر 55 ريال بدلاً من 72 ريال خصم 24%، تتوفر عصارة فواكة مولنيكس 350 واط بسعر 195 ريال بدلا من 299 ريال خصم 35%.

عروض شهر أغسطس العثيم ماركت

تتوفر مكواة تيفال بخار بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%، تتوفر ضمن عروض شهر أغسطس مكواة بانيكس بخار 800 واط بسعر 50 ريال بدلا من 85 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن عروض العثيم ماركت على أدوات المطبخ مقلاة تيفال باللون الأبيض بسعر 479 ريال بدلا من 539 ريال خصم 11%، يتوفر كولين قدر ضغط كهربائي سعة 10 لتر بسعر 349 ريال بدلا من 439 ريال خصم 21%.

عروض أجهزة المطبخ العثيم ماركت

يتوفر قدر ضغط السيف كهربائي سعة 8 لتر بسعر 265 ريال بدلا من 382 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض أجهزة النطبخ العثيم ماركت مضرب بيض كينوود بسعر 79 ريال بدلا من 115 ريال خصم 31%، تتوفر خبازة السيف الكهربائية بسعر 194 ريال بدلا من 249 ريال خصم 22%، يتوفر صانع طعام جيباس 4 في 1 بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 22% ضمن عروض العودة للمدارس العثيم ماركت.