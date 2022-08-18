نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف توفير أكثر مع عروض لولو هايبر ماركت للفاكهة والخضروات ومنتجات البقالة حتي ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير أكثر مع عروض لولو هايبر ماركت، أعلنت أسواق لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية داخل المملكة العربية السعودية عن إطلاق مجموعة كبيرة من أقوى التخفيضات والعروض والخصومات على الفاكهة والخضروات ومنتجات البقالة والسلع الغذائية من السابع عشر حتي الثالث والعشرون من أغسطس ٢٠٢٢ وسنطلعكم على أهم ما جاء بها من خلال هذا المقال.

عروض لولو هايبر ماركت السعودية حتي ٢٣ أغسطس

شارك في الاستفادة من أغسطس التوفير وأكبر الخصومات التي يمكن لك أن تحصل عليها وذلك في عروض لولو هايبر ماركت فهناك يمكنك الحصول على أرز أبو خروف بنجابي بسمتي طويل الحبة ١٠ كيلو متوفر مع خصم بقيمة ١٨ ريال ليصل سعره إلى ٥٨.٩٥ ريال سعودي وهناك شمس زيت دوار الشمس ١.٥ لتر في ٢ بسعر ٣٢.٩٥ ريال سعودي كما يمكنك الحصول على خصم يصل ٣٠% على كافة منتجات ساديا داخل الأسواق وتوفير قيمته ٩.٢٠ ريال على أرز الطائي بسمتي سيلا ١٠ كيلو ليصل سعره إلى ٦٩.٩٥ ريال سعودي كما تقدم الأسواق الكثير من العروض على مختلف أنواع الأسماك وروبيان مزارع طازج وعدد من الخصومات الكبري على جميع أنواع اللحوم المقدمة كما تقدم الأسواق عدد من الأطباق المطبوخة حيث يوجد دجاج بخاري سعر الكيلو ١٩.٩٥ ريال وبرياني الدجاج مع خصم أكثر من ٦ ريال على الكيلو ليصل سعره إلى ١٥.٩٠ ريال سعودي وغيرهم من الأطباق الأخري وعدد من المخبوزات والحلويات كما يوجد ربيع اكسبريس شاي فرط ٨٠٠ جرام مع خصم ١١.٤٥ ريال سعودي ليصل سعره إلى ٢٢.٩٥ ريال كما يوجد اس أي اس سكر أبيض ناعم ٥ كيلو بسعر ٢٢.٩٥ ريال سعودي والكثير من المنتجات والسلع الأخري والفاكهة والخضروات الطازجة المتوفرة في أحدث العروض المقدمة.

عروض الأجبان

يوجد أكثر من نوع جبنه بالعروض ومنها جبنه فيتا دوبل كريم وجبنه اسكندراني وجبنه موزاريلا دنماركية الثلاث بقرات وجبنه رومي مصري معتدلة وغيرهم إلى جانب زيتون أسود أسباني حجم كبير سعر الكيلو منه ١٤.٩٠ ريال سعودي ومخلل مصري مشكل سعر الكيلو ٨.٩٠ ريال سعودي وقشطه مصري طازجة مع خصم يصل إلى أكثر من ١٨ ريال ليصل سعر الكيلو ١٥.٩٠ ريال سعودي.

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