نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات iPhone 13 pro Max من اكسترا السعودية وخصم 10.64% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر اكسترا من أكبر المتاجر الإلكترونية بالسعودية التي تقدم تقسيط iPhone 13 pro Max مع خصم 10.64%، ويعتبر هاتف ايفون ١٣ برو ماكس أحسن هاتف ذكي بالأسواق العالمية والعربية، ويعتبر أول الهاتف الذكية التي تدعم تشغيل شبكة اتصال الجيل الخامس، وتسعى شركة آبل الأمريكية دائماً على تقديم هواتف ذات تقنية عالية وإمكانيات كبيرة، كما يدعم تركيب شريحتي اتصال، ويحتوي على معالج قوي يعمل على تشغيل الجوال بكفاءة كبيرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات iPhone 13 pro Max من اكسترا السعودية.

سعر iPhone 13 pro Max بالتقسيط من اكسترا السعودية

سوف نتعرف معكم على سعر ايفون ١٣ برو ماكس بالتقسيط من اكسترا السعودية وقيمة القسط الشهري وهى كما يلي:-

سعر الموبايل من اكسترا السعودية قبل الخصم ٤١٩٩ ريال سعودي.

سعر الهاتف بعد الخصم ٤٦٩٩ ريال سعودي، حيث تبلغ نسبة الخصم 10.64%.

قيمة القسط الشهري 201 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

تبلغ حجم ذاكرة الجوال 128 جيجا بايت.

قيمة الخصم على الموبايل 500 ريال سعودي.

سعر الجوال يشمل ضريبة القيمة المضافة.

توفر شركة اكسترا السعودية توصيل المنتج بالمجان.

مواصفات كاميرات ايفون ١٣ برو ماكس

يأتي جوال iPhone 13 pro Max بستة كاميرات منها ٤ كاميرات خلفية و٢ كاميرا أمامية مواصفاتهم كما يلي:-

يأتي الجوال بأربعة كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى دقتها ١٢ ميجا بكسل، وهى الكاميرا الأساسية للجوال، كما تدعم مستشعر جديد يطلق عليه اسم IPIS. الكاميرا الثانية الخلفية تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل، ويدعم الجوال الزوم الحقيقي 3X، كما تدعم المثبت البصري ISO. كاميرا الهاتف الثالثة تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل وهى خاصة بالتصوير الواسع. الكاميرا الخلفية الرابعة دقتها TOF 3D، وهى خاصة بالعزل والبورتريه. كاميرا الجوال الأمامية مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل. الكاميرا الثانية الأمامية دقتها SL 3D وتستخدم في العزل وبصمة الوجه.

مواصفات شاشة iPhone 13 pro Max

سوف نتعرف على مواصفات ايفون ١٣ برو ماكس وهى كما يأتي:-