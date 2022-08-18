نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية على السلع الغذائية حتى نصف السعر ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية عروض وتخفيضات على جميع أنواع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وجميع أنواع المنظفات المنزلية، والملابس، ومستلزمات المدارس، وألعاب الأطفال حتى نصف السعر، مما يجعل المواطن السعودي يقوم بشراء جميع مطالبه اليومية، وهو من أكبر المتاجر داخل المملكة العربية السعودية، ويتميز بجوده خاماته مما يجعل الكثير من الناس يقبلون على شراء منه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على عروض هايبر بنده السعودية على أنواع السلع الغذائية حتى نصف السعر.

عروض هايبر بنده السعودية على أنواع اللحوم

سوف نتعرف على عروض بنده على أنواع اللحوم وهى كما يلي:-

مفروم بقري برازيلي سعر الكيلو 22.95ريال بدلاً من ٣١.٩٥ ريال سعودي. نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو 28.95 ريال بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي. برجر بقري برازيلي سعر الكيلو ٢٧.٩٥ ريال بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي. اسكالوب بقري برازيلي سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

عروض هايبر Panda السعودية على أنواع الأرز

سوف نتعرف على عروض بنده على أنواع الأرز وهى كما يلي:-

أرز هندي بسمتي أبيض أبو كاس ١٠ كيلو سعر الكيس ٥٦.٩٥ ريال بدلاً من ٨٤.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض أرز أبيض بسمتي حبة طويلة العائلة سعر الكيس ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٦.٩٥ ريال سعودي.

أرز هندي برياني الباشا سعر الكيس ٣٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٤.٩٥ ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي السفير ١٠ كيلو سعر الحبة ٥٦.٩٥ ريال بدلاً من ٧٢.٢٥ ريال سعودي.

عروض هايبر بنده السعودية على أنواع لحوم الدجاج

سوف نتعرف على بعض العروض التي يقدمها هايبر بنده وهى كما يلي:-