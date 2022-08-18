شوف عروض ساكو للأجهزة الكهربائية في السعودية مع تخفيضات ساكو المذهلة

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عمر شويل - جدة تمتعوا بأقوى عروض ساكو السعودية بمناسبة العام الدراسي الجديد 1444هـ، ولا تقتصر التخفيضات على منتجات محددة، بل أنها شاملة لمختلف أنواع المنتجات، وبشكل خاص الأجهزة الكهربائية، فمتاح شراؤها بخصومات هائلة على ثمنها، وكل ذلك وأكثر متوافر في نشرة عروض العودة إلى المدارس من ساكو saco، كما أن معظم الأجهزة تأتي مع ضمان لمدة سنتين أو 3 سنوات.

عروض ساكو للأجهزة الكهربائية في السعودية

نظرًا لكون تنظيف المنزل يستغرق وقتًا طويلًا، فإنه من الحلول الأنسب اقتناء مكنسة كهربائية لا تحتاج إلى بضعة دقائق قليلة للانتهاء من مختلف مهام التنظيف، ومع عروض ساكو مكنسة للأرضيات، وأخرى للسجاد والمفروشات، وهناك أنواع تجمع بين خاصية المسح والكنس في جهاز واحد، كما يوجد تنظيف رطب وجاف في المكانس، لتنظيف أعمق وإزالة تامة لكافة البقع والأتربة.

مكنسة تنظيف محمولة بسعر 179 ريال سعودي بدلًا من 229.75 ريال سعودي.

ساكو مكنسة كهربائية بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 499.75 ريال سعودي.

كارشر مكنسة كهربائية بسعر 539 ريال سعودي بدلًا من 639 ريال سعودي.

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تحرص ساكو دومًا على تقديم عروض الأثاث المنزلي والمنتجات الأكثر طلبًا من المستخدمين بأسعار رائعة، وعلى هذا الأساس نجد آلات تحضير القهوة الاسبريسو، كما يوجد أنواع يمكنها استخدام مختلف أنواع كبسولات القهوة، ولمذاق أفضل للقهوة يمكن طحنها قبل استخدامها مباشرةً، وذلك متاح في إحدى الآلات بحيث تأتي مزودة بمطحنة، ولمحبي القهوة يمكنك تخصيص جزء في منزلك ليكون ركن القهوة، بحيث يكون مزود بماكينة القهوة مع أكواب بأشكال جميلة، كما يمكنك اقتناء الغلاية الكهربائية لتحضير كافة المشروبات الساخنة.

غلاية ماء كهربائية بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 109.75 ريال سعودي.

ماكينة قهوة اسبريسو وكابتشينو بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 399.75 ريال سعودي.

ماكينة لتحضير القهوة مزودة بمطحنة بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

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نظرًا لكون الاهتمام برشاقة الجسم من الأساسيات للوصول إلى جسم صحي، فإن التخفيضات في ساكو السعودية تشمل الأجهزة الرياضية أيضًا، وتتميز بكونها صالحة للاستخدام المنزلي، أي أنك يمكنك التمرن لفترة من الوقت بشكل يومي؛ للحفاظ على وزن الجسم، وتضم التخفيضات أيضًا أجهزة السير وأيضًا داجة التمارين الرياضية.