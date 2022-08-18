نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى تشكيلة تخفيضات من مكتبة جرير اون لاين على كل ما تتمناه من أجهزة اليكترونية لفترة محدودة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أهم وأفضل عروض جرير اليوم وتخفيضات مكتبات جرير السعودية لشهر محرم من العام الهجري الجديد 2022، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القلية الماضية يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن jarir bookstore مكتبة جرير وتخفيضات جرير السعودية لهذه الأيام وذلك لأن خلال شهر المحرم من العام الهجري الجديد كل عام يقدم جرير مجموعة من العروض والتخفيضات الكبيرة على منتجاتها المختلفة، وخلال هذا المقال سوف أتحدث عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل.
عروض رهيبة لا يمكن مقاومتها من مكتبة جرير اون لاين على الجوالات الحديثة وبتسهيلات لا توصف
الفرع الرئيسي مكتبات جرير السعودية
الفرع الرئيسي مكتبة جرير السعودية موجود داخل مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهذا الفرع هو أول فرع تم تأسيسه لهذه المكتبة، كان عبارة عن مكتبة صغيرة لتجارة وبيع المستلزمات المدرسية المختلفة، وبعد النجاح العظيم الذي حققته مكتبات جرير في وقت قصير جدًا أصبح لها الكثير من الفروع المختلفة في المملكة العربية السعودية.
عروض وتخفيضات مكتبة جرير السعودية لشهر المحرم من العام الهجري الجديد 2022
تقدم مكتبات جري السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات بشكل يومي تقريبًا، وعروض اليوم تتمثل في السطور التالية:
- عروض الجوالات في جرير هاتف أيفون سعته 128 جيجا بايت بسعر متميز جدًا 2299 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات Xiaomi 12 سعة 256 جيجابايت والرام 12 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير تليفزيون 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهاتف هواوي 50 بوصة بسعر مناسب 2999 ريال سعودي.
- لابتوب جرير إل جي شاشة عرض الكمبيوتر 21 دقيقة بسعر 699 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير ايسوزو برو آرت ديسبلاي شاشة عرض للكمبيوتر بسعر 1749 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير تلفزيون 75 بوصة بسعر 3299 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالكسي Z Fold 2، بسعة 256 جيجابايت لونه برونزي بسعر 6199 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات جوال سامسونج جالكسي S21، بسعة 256 جيجا بايت بسعر 2999 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بينكيو شريط عرض للكمبيوتر 21 ال سي دي سعر 549 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير إتش بي ستوديو ديسبلاي شاشة عرض للكمبيوتر 27 بسعر 8599 ريال سعودي.
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