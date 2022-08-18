انت الان تتابع خبر بملعقتين شاي أسود.. تخلصي من الشيب المبكر تماما ولن يعود الشعر الأبيض إلى رأسك بعد اليوم والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - يلجأ البعض من السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي من أكثرها فاعلية استخدام الشاي الأسود لمنح الشعر لونا اسودا زاهيا ويعود إليه شبابه وحيويته، كما تعتبر تلك الوصفة الطبيعية من الوصفات التي لا تسبب أي أضرار للشعر.

*المكونات:

ـ ثلاث ملاعق صغيرة من مطحون أو أوراق الشاي الأسود.

ـ كوب من الماء.

*طريقة تحضير الوصفة:

ـ في وعاء يتحمل درجة الحرارة قومي برفعه على النار مباشرة وأضيفي إليه مقدار الماء ومقدار الشي الأسود، واتركي الشي يغلي في الماء لمدة خمس دقائق.

ـ ارفعيه من على النار ودعيه جانبا إلى أن يبرد تماما، وبعد ذلك قومي بتصفية الشاي بمصفاة ضيقة الثقوب حتى تتخلصي من فتات الشاي لكيلا يتعلق بشعرك ويسبب لك مشاكل فيما بعد.

ـ بعدها خذي خلاصة ماء الشاي وقومي بتوزيعها على شعرك وركزي على إمكان ظهور الشعر الأبيض، ثم اتركي الشاي علي شعرة لمدة لا تقل عن ساعة، وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالماء الفاتر.

ـ يفضل عدم استخدام أي نوع من الشامبو على شعرك بعد تطبيق الوصفة فقط استخدمي الماء الفاتر فقط لشطف شعرك، وللحصول على نتائج مرضية يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

*فوائد الشاي الأسود لعلاج الشيب:

ـ أولا: صبغ الشعر باللون الأسود الداكن والحصول على مظهر شبابي مثالي لكي.

ـ ثانيا: منح الشعر بريقا ولمعانا إضافيين مما يجعله شكل مميز.

ـ ثالثا: انتعاش الشعر وتخليصه من البهتان الذي يصيبه نتيجة استخدام المواد الكيميائية.

ـ رابعا: يمد الشاي الأسود الشعر بالتغذي اللازمة لصحته حيث يحتوي الشاي الأسود على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

ـ خامسا: التخلص من الرائحة الغير مرغوب فيها بالشعر ويرجع ذلك لرائحة الشاي المميزة.

ـ سادسا: كما يخلصك الشاي من تشابك الشعر ويجعله سهل التصفيف.