نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم الساخنة الصيفية على أجهزة المطبخ الكهربائية والالكترونية.. أسعار لا تنافس في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسواق العثيم السعودية وعروضها المتميزة لشهر أغسطس 2022، أسواق عبد الله العثيم السعودية معروفة دائمًا بعروضها وتخفيضاتها الممتازة، ويبحث الجميع عن هذه العروض بشكل مستمر، وخلال شهر أغسطس كان مناسبة سعيدة جدًا وهي بداية العام الهجري الجديد، ونظرًا لهذا الحدث السعيد فإن أسواق عبدالله العثيم السعودية تقدم مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، وخلال هذه السطور القادمة سوف أتحدث معكم عن هذه العروض بشيء من التفصيل.
أقوى المفاجآت من عروض العثيم الاسبوعيه وتنزيلات وتخفيضات جذرية على الأغذية والأجهزة الكهربائية الحديثة
الفرع الرئيسي لأسواق عبد الله علي العثيم السعودية
الفرع الرئيسي أسواق عبدالله علي العثيم السعودية يتساءل عنه معظم المقيمين في المملكة العربية السعودية وخاصًة من هم لا ينتمون للجنسية السعودية، والفرع الرئيسي لهذه الأسواق يوجد داخل مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وكان هو أول فرع قام بإنشائه عبدالله العثيم صاحب أسواق العثيم السعودية، كما أن هذه الأسواق تنتشر في كافة أنحاء المملكة.
العثيم العروض الترويجية بالسعودية وتخفيضات العثيم المتميزة لشهر أغسطس 2022
كل أسبوع تقدم مجموعة أسواق العثيم السعودية مجموعة عروض وتخفيضات مختلفة، وعروض هذا الإسبوع تتمثل في الآتي:
- عروض العثيم الاسبوعية قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر السعر 275 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كولين قدر ضغط كهربائي 10 لتر بسعر 375 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم مايكرويف كليك أون 20 لتر بسعر 260 ريال سعودي.
- عروض العثيم الالكترونية كانون ديجيتال ميكروويف 20 لتر السعر 190 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم فرن كيون كهربائي 45 لتر بسعر 320 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم صانع القهوة من قائد السعر 255 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب اي تي سي صانع ساندويتش بسعر 110 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم صانع طعام هونر بسعر 210 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده صنع طعام جي بي اس بسعر 140 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قطاعه خضار مولينكس السعر 155 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 90 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول خلاط نيكاي مع مطحنة بسعر 75 ريال سعودي.
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