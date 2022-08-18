شوف عروض بنده السعودية 18 حتى 25 أغسطس بخصومات تتخطى 35٪ بكل الفروع

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية 18 حتى 25 أغسطس بخصومات تتخطى 35٪ بكل الفروع على الدواجن بأنواعها من جميع الماركات، كما لديهم خصومات على أسعار باقي أنواع المنتجات الغذائية، والسلع الغذائية الطازجة من لحوم واسماك، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الخضروات والفواكه الطازجة، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض بنده لهذا الأسبوع، فتابعونا…..

عروض بنده السعودية حتى نفاذ الكمية Panda

تتوفر بفروع بنده ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الخضار المشكل مع الذرة من ساديا Sadia، وخصم آخر منهم على سعر الفاصوليا الخضراء المقطعة، والبازلاء الخضراء، والملوخية، والسبانخ المقطعة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الذرة الحلوة من ساديا Sadia، والبطاطس المقلية من ساديا Sadia الأكثر قرمشة، والهاش براونيز، وتنزيل مميز آخر على سعر البطاطس الودجيز، وخصم آخر منهم على سعر كرينكل كت، وتخفيض آخر على سعر الوافل كت، وتنزيل على سعر ساديا Sadia الدجاج البروستيد الكلاسيكي الشرائح والفيليه، وتخفيض آخر على سعر أجنحة الدجاج الغليظة، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار ساديا الدجاج خالي الأحشاء.

عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجله بنده

تتوفر بفروع بندة السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: برجر الدجاج بالبقسماط من سيارا Siara، كما لديهم خصم آخر على سعر فيليه الدجاج الحار والعادي، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار صدور الدجاج الطرية من ساديا Sadia، والبطاطس الودجيز المبهرة من سيارا، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار دجاج تكا من سيارا، وتخفيض آخر منهم على سعر برجر الدجاج المغلف بالخبز من طيبات الإمارات، وعروض أخرى منهم على أسعار برجر الدجاج الحار والمتبل المغلف بالخبز من الكبير، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار اصابع الدجاج الجامبو الكبير.

عروض بنده ماركت اليوم ولفترة محدودة بالسعودية

توجد عدة خصومات حصرية اليوم ولفترة محدودة بجميع الفروع، وتشمل: خصم خاص على سعر لفائف التورتيلا السادة من الكبير، وخصم آخر منهم على سعر فلافل الكبير، والبطاطس المقلية من الكبير، كما لديهم بالفروع خصومات أخرى على أسعار برجر دجاج الكبير.