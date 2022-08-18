نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هي السعودية رجوة بنت خالد آل سيف؟ خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وصور الخطوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هي رجوة بنت خالد آل سيف؟ سؤال تصدر قائمة محركات بحث عدد من الدول العربية على رأسها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والدول الخليجية لمعرفة من هي السعودية رجوة بنت آل سيف خطيبة ولي ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله، اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 حسبما أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان صحفي، منذ قليل، قبل أن تضج مواقع التواصل الاجتماعي بصور خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة بنت خالد آل سيف، بمنزل والد العروس بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبد الله، وفقا لبيان الديوان الملكي الاردني.

خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة آل سيف

وأظهرت صور خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة آل سيف حالة من البهجة والبساطة خلال الاحتفال.

وأوضحت وكالة الأبناء الأردنية، نقلا عن الديوان الملكي أن خطوبة ولي العهد ورجوة بنت خالد أقيمت في منزل والد العروس بمدينة الرياض بحضور كلا من “الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير راشد بن الحسن، والأمير غازي بن محمد، والأمير علي بن الحسين، وعدد من أفراد عائلة آل سيف.

من هي رجوة بنت خالد آل سيف؟

ونستعرض لكم في هذا التقرير من هي رجوة بنت خالد آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني وفقا لما أعلنته وكالة عمون، الوكالة الأردنية الرسمية، في النقاط التالية:-

الاسم بالكامل:- رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ولدت في الرياض، في 28 أبريل/ نيسان 1994.

لديها 3 أشقاء أكبر منها هم فيصل ونايف ودانا.

حصلت على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية.

أكلمت تعليمها بالولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على بكالوريوس الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

يرجع أصل عائلة رجوة بنت خالد آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد.

يعود تواجد عائلة آل سيف بالمملكة العربية السعودية منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت رجوة بنت خالد أنها قررت دراسة الهندسة المعمارية بعدما شاهدت عدد من الطلاب خلال رحلة ميدانية لها في دبي في عام 2016 يجربون الثقافة العربية والهندسة المعمارية لأول مرة، ما دفعها للاهتمام بها، مشيرة إلى أن دبي لديها هندسة معمارية معاصرة مثيرة للاهتمام للغاية، وتجمع بين الجمال التقليدي للثقافة والتاريخ العربي.