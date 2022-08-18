نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 14 ماكس و ما أسباب مبيعاته الضخمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام موقع 9to5mac بنشر تقريرعن ايفون 14 ماكس، لأن هذا الموقع يهتم بجميع أخبار شركة أبل ومنتجاتها، وتبين من خلال التقرير عن أسباب المبيعات الضخمة لآيفون 14 ماكس، وتم ذكر ٣ أسباب قد تجعل هذا الهاتف يحقق مبيعات ضخمة أكثر من أي هاتف أخر من سلسلة آيفون.

ايفون 14 ماكس

يتميز ايفون 14 ماكس بنفس مواصفات ايفون برو ماكس ولكن شاشته تكون كبيرة، ومن أهم مواصفاته مايلي:

مزود بكاميرا خلفية بدقة 45 ميجا بكسل، يتيح التعامل مع البلوتوث والواي فاي.

من المحتمل أن تكون بطارية هاتف آيفون ١٤ ماكس افضل بطارية من بين بطاريات هواتف الايفون .

حسب التقرير فإنها ربما تدوم لفترة أطول لأنه لا يقدم مزايا التي تعمل على استهلاك البطارية.

ومعدل تحديث الشاشة تكون ٦٠ هيرتز،والذي يعمل على توفير البطارية.

يتم تصنيعه من الزجاج ويحيط به إطار من الألومنيوم.

يدعم جميع أنواع الشبكات، ويسهل التصفح على الإنترنت.

يكون مقاوما للمياه.

كما يتواجد به أفضل الطرق لحمايته من السرقة.

وبالإضافة إلى مميزات السابقة أنه مزود بمستشعر قوي.

أسباب المبيعات الضخمة للايفون 14 ماكس

من المنتظر إعلان شركة أبل عن سلسلة الهواتف الجديدة في شهر سبتمبر خلال الفترة المقبلة، وأثناء تلك الفترة تعتاد شركة أبل إقامة فاعليات الخريف السنوية، حيث تقوم بالإعلان عن هواتفها كل عام، وأما عن الأسباب التي أدت إلى تحقيق مبيعات الضخمة لهاتف آيفون ١٤ ماكس هي:

الشاشة الكبيرة للهاتف: من الأنباء والشائعات الواردة عن هاتف آيفون ماس ١٤ أن شاشته ستكون بحجم شاشة آيفون برو ماكس ،ويبلغ حجم شاشته ٦.٧ بوصة.

وجود توقعات عن تخلي شركة أبل عن هاتف آيفون ميني، لأن هذا الهاتف لم يلق قبول كبير عند مستخدمي الايفون. ويكون البديل له بالأسواق هاتف آيفون ١٤ ماكس.

و الجدير بالذكر أن هناك اهتمام كبير بالهاتف ذات الشاشة الكبيرة .

يقبل الناس على شراء الهواتف ذات الشاشة الكبيرة لأن مستخدمي الهواتف يكون لديهم الرغبة في متابعة مواقع التواصل الاجتماعي.

آيفون ١٤ ماكس نفس حجم آيفون ١٤ برو ماكس: حسب الشائعات و الانباء الواردة عن وجود نفس مواصفات هاتف ايفون ١٤ برو ماكس لآيفون

سعر iPhone 14 Max

من المتوقع أن يكون سعره في السعودية و على النحو التالي :

يصل سعره 256 جيجا إلى 5100 ريال سعودي.

وبينما يصل 512 جيجا إلى 5700 ريال سعودي.

وهكذا نكون قد وصلناا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن ايفون 14 ماكس وأسباب مبيعاته الضخمة التي كانت سببا في زيادة الإقبال عليه من قبل الناس، كما ذكرنا أنه مزود ببطارية التي تعتبر أفضل بطاريات الايفون وأطولها عمرا.